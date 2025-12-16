Pérez Llorca asegura que las obras de ampliación del Hospital de La Vila terminarán en 2027

El presidente de la Generalitat Valenciana, JuanFran Pérez Llorca, ha asegurado este martes en su visita a la estación del Tram de Benidorm que las obras de ampliación del Hospital de La Vila estarán concluidas en 2027. Asimismo ha culpado al anterior gobierno del Botànic el retraso por haber redactado un proyecto que no se adecuaba a la demanda sanitaria de la Marina Baixa.

Pérez Llorca se ha pronunciado sobre el retraso de las obras argumentando que el proyecto para el Hospital Comarcal Marina Baixa redactado por el gobierno del Botánic “no había ampliación de camas y no cubría las necesidades de la comarca”.

Por este motivo la Conselleria de Sanidad tuvo que realizar una adaptación del proyecto “para implementar más camas”, ha matizado.

Ajustar plazos

En consecuencia, el organismo incrementó el presupuesto de los 57 millones de euros iniciales a los 102,6 millones. “Luego tuvimos el incidente del incendio ocurrido hace unas semanas y hemos tenido que ajustar los plazos”.

Pese a ello, Pérez Llorca ha anunciado que la previsión es que la construcción esté finalizado en el año 2027.

La ampliación y reforma del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, dispondrá en su primera fase que el centro cuente con de hospitalización. La modificación del proyecto incluye la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques para que puedan albergar nuevos espacios de hospitalización, que se va a realizar en la segunda fase del proyecto. Y, por otro lado, en una tercera fase, se remodelará la planta baja y otros espacios del actual hospital.

De 285 a 398 camas

El hospital ha sido objeto antes de una reforma que terminó hace unas semanas y que se centró en el ala derecha de la tercera planta. El área correspondiente a medicina interna cuenta ahora con 31 camas además de nuevo equipamiento en un trabajo que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

El objetivo último es que el centro sanitario pase a contar con 398 camas de hospitalización en lugar de 285, es decir, 113 camas adicionales.