Pérez Llorca subraya la reapertura completa del TRAM entre La Vila y Benidorm y la mejora del servicio

JuanFran Pérez Llorca ha defendido este martes en Benidorm el proceso transformador en transporte que realiza la Generalitat Valenciana en la Marina Baixa con la inversión de 40 millones de euros en la electrificación del tramo entre Benidorm y La Creueta, con el servicio que hoy se ha puesto en marcha después de 16 meses. El presidente de la Generalitat ha estado arropado en el acto inaugural por alcaldes de la comarca, el conseller de Medio Ambiente y diputados provinciales.

El presidente autonómico ha destacado la recuperación total de la circulación entre el Hospital de La Vila y Benidorm con mejores servicios para los usuarios tras las obras de duplicación de vía y electrificación que se han desarrollado en un tramo de 6,23 kilómetros.

Mejora de frecuencias

El jefe del Consell ha explicado que, con esta actuación, que ha contado con una inversión cercana a los 40 millones de euros, se dota al Tram d’Alacant de mayor capacidad, regularidad y crea la infraestructura para la futura mejora de frecuencias.

Pérez Llorca ha realizado un recorrido entre las estaciones de Benidorm y la Creueta en la Vila Joiosa junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez y alcalde de Benidorm; el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza; la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Necesidades de la población

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Llorca ha defendido la importante transformación en movilidad que ha ejecutado el “gobierno del cambio de la Generalitat”, tanto en esta realización como la que corresponde al transporte interurbano.

Para el presidente, la Marina Baixa es un ejemplo de la renovación en traslados urbanos que responde a la “demanda histórica” para mejorar y adaptar el transporte a las necesidades del crecimiento poblacional. Esta actuación supondrá una mejor conectividad y una mayor frecuencia para los viajes entre poblaciones, según el político.

Reforma de apeaderos

En resumen, estos trabajos han permitido la rehabilitación de los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica, reforzando su accesibilidad y su equipamiento, además de instalar un ascensor en la parada del Hospital Vila que facilita el acceso al centro hospitalario.

De esta forma, se ha duplicado la vía a nivel de infraestructura, hay una construcción de un nuevo viaducto sobre el barranco del Murtal y se ha ejecutado la superestructura de vía y electrificación. Además se suman nuevas instalaciones de seguridad, comunicaciones ferroviarias y subestaciones de energía.

En los 16 meses de ejecución de la obra, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha ofrecido un servicio alternativo de autobús que enlazaba con las paradas del Tram de Creueta en La Vila Joiosa y Benidorm.

Más mejoras

El jefe del Consell ha indicado también el compromiso de la Generalitat para dar continuidad a estos proyectos de conexión ferroviaria con la mejora de las condiciones de movilidad en las comarcas de la Marina Baixa y La Marina Alta. Todo ello a través de la ampliación y modernización del servicio del Tram para facilitar a los ciudadanos el acceso a un transporte público sostenible y competitivo.

En este sentido ha avanzado que se van a desarrollar acciones como la tranviarización del tramo que va entre la avenida de Beniardá en Benidorm y la parada intermodal frente a la estación de autobuses; la duplicación de vía en el tramo L’Albir-Altea en la línea 9 y la electrificación entre Benidorm Intermodal-Garganes (Altea) con un presupuesto de alrededor de 30 millones de euros.

Además, Pérez Llorca ha señalado la inminente puesta en marcha de la mejora del servicio público de transporte de viajeros en autobús, con el fin de asegurar la continuidad del transporte entre los municipios de la comarca.