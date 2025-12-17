Altea iniciará en 2026 la restauración del acueducto romano en la partida Els Arcs

El año 2026 “será importante para Altea” porque “con toda seguridad, será aprobado por la Generalitat Valenciana el nuevo Plan General de Ordenación Urbana este próximo viernes tras subsanar unos pequeños detalles que solventaremos en el pleno municipal del jueves. Esto permitirá que podamos desarrollar la Altea que queremos, enfocada, sobre todo, en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Con estas palabras, el alcalde Diego Zaragozí (Compromís) ha mostrado su satisfacción este miércoles de que “por fin, después de varios retrasos y con informes paralizados durante dos años y medio en Valencia, comenzaremos el nuevo crecimiento social y económico de Altea centrado, principalmente, en la sostenibilidad y en conseguir una calidad de vida lo mejor posible para nuestros ciudadanos”.

Como cada año por estas fechas navideñas, el alcalde se ha reunido con los medios de comunicación durante un “desayuno informativo” para presentar el balance de la gestión anual y dar a conocer los proyectos que se llevarán a cabo durante el próximo año. Acompañado por Aurora Serrat y Deo Sánchez, respectivamente los portavoces de los dos grupos municipales que forman el equipo de gobierno, Compromís y PSOE, Diego Zaragozí ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo este año que acaba y ha anunciado varias de los proyectos que se iniciarán en 2026. En este sentido, el alcalde ha señalado que “se iniciará la restauración del acueducto romano, cuyos restos más visibles se encuentran en la partida Els Arcs, así como la rehabilitación del antiguo cuartel de Carabineros que está en La Olla”, y ha afirmado que la gestión de este año “ha sido próxima, sostenible y centrada en las personas con el fin de mejorar su día a día”.

Priorizando las necesidades de los ciudadanos

El alcalde ha calificado al 2025 como “un año de trabajo constante, escucha activa y gestión responsable. Lejos de centrarnos exclusivamente en grandes infraestructuras, hemos priorizado las necesidades reales de los ciudadanos apostado por actuaciones útiles, próximas y visibles que, directamente, repercuten en la calidad de vida de los vecinos de Altea con acciones impulsadas que responden directamente a sus demandas. Esta manera de gobernar ha permitido dar soluciones concretas a problemas cotidianos, dando soporte a las entidades del municipio y a las familias, principalmente a las que tienen miembros con diversidad funcional y a las que están en riesgo de exclusión”.

Al respecto, el primer edil ha manifestado que “ahora y en el futuro, en el eje fundamental de este equipo de gobierno siempre estarán las personas, manteniendo y ampliando las ayudas públicas destinadas a la ciudadanía, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Reforzando las subvenciones a las asociaciones locales, reconociendo su papel imprescindible en la cohesión social, e incrementando las ayudas a familias en riesgo de exclusión social, así como al colectivo de la Tercera Edad, familias con menores y personas con diversidad funcional”.

Asimismo, Diego Zaragozí ha adelantado que en 2026 “el gobierno municipal pondrá en marcha ayudas específicas para facilitar a las familias vulnerables el pago de impuestos y tasas municipales. Una medida pensada para aligerar la carga económica de muchos hogares sin muchos recursos”.

Renovación de espacios públicos y compromiso con el medio ambiente

Los espacios públicos y su renovación, “han sido uno de los ejes fundamentales de la gestión en este 2025. Se han mejorado trabajando intensamente en la puesta al día de parques, calles y zonas verdes, con actuaciones orientadas a hacerlos más accesibles, seguros y agradables para todos los públicos como ha ocurrido en el parque de Sant Pere o en el nuevo de la avenida Comunitat Valenciana”, ha indicado Zaragozí. En cuanto a la denuncia del grupo municipal popular efectuada el martes sobre la detección de ratas en los parques, el alcalde ha negado tal extremo afirmando que “puntualmente se vio una rata en un parque y la empresa contratada para el control de las plagas de cucarachas y roedores la exterminó. El PP ha exagerado el tema provocando una falsa alarma”, ha apostillado.

De igual manera, Diego Zaragozí ha indicado que en el gobierno municipal “hemos reforzado nuestro compromiso con el medio ambiente impulsando acciones de conservación y mejora del entorno natural, especialmente alrededor del río Algar. Un espacio clave tanto desde el punto de vista medioambiental como social”. Y para ello, “se han recuperado senderos e itinerarios naturales que han permitido fomentar el contacto con la naturaleza y el uso responsable del territorio”.

En el centro, el alcalde de Altea, Diego Zaragozi, flanqueado por los portavoces de Compromis y el PSOE, Aurora Serrat y Deo Sanchez. / Diego Coello Calvo

Lo más destacable para 2026

En cuanto a los proyectos a desarrollar durante el próximo año, el alcalde ha destacado, principalmente, la remodelación completa de la calle Pont de Montcau y la rehabilitación del acueducto romano.

De la calle Pont de Montcau ha indicado que “es el gran proyecto de 2026 en el que se invertirán más de 2 millones de euros para cambiar completamente sus infraestructuras subterráneas que tienen más de 60 años y convertir su superficie entre el cruce de Els Quatre Cantons y la Plaça de la Creu en un espacio ‘amable’ para los peatones sin escalones ni barreras arquitectónicas. El tiempo de ejecución es de un año y las obras se están ejecutando según lo previsto, aunque ha habido un parón al descubrirse en el subsuelo restos del muro que rodeaba el huerto del antiguo convento de franciscanos. Los arqueólogos están vigilantes y, tras analizarse desde la Conselleria de Cultura, nos han dado permiso para continuar las obras”.

En cuanto al acueducto romano, Diego Zaragozí ha señalado que “tras restaurar el Molí dels Moros que se ubica junto al río Algar, cerca de la autopista, para 2026 tenemos el objetivo de recuperar el acueducto romano en la zona de la partida Els Arcs. Desgraciadamente llevaba mucho tiempo descuidado, pero hemos adquirido los terrenos adyacentes a los restos para que sean patrimonio municipal y procederemos a su restauración, pues, aunque la Generalitat Valenciana lo declaró el 15 de abril de 2011 como BIC, en la categoría de monumento, no se había actuado en su protección integral”. Al respecto, el alcalde ha explicado que el acueducto “es una obra de ingeniería hidráulica datada en el periodo del Alto Imperio Romano(siglo III d. C.) que formaba parte de un sistema complejo de abastecimiento de agua procedente del río Algar cuya finalidad era alcanzar en primer lugar el asentamiento romano del tossal de la Pila (al noroeste) y a continuación el núcleo romano del Albir (al sur)”.

De igual manera, Zaragozí ha anunciado que la Empresa Pública Municipal se trasladará a las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Altea, y ha añadido que durante el 2026 “seguiremos impulsando mejoras y proyectos vinculados a servicios como la puesta en marcha de la cafetería del Centro Social, la planificación y mejora de la piscina del CIM, la creación de una aula de estudio para jóvenes y estudiantes o la dinamización del Mercado Municipal como espacio de comercio de proximidad y convivencia. A estas actuaciones se suman medidas para incrementar las plazas de aparcamiento en el municipio, en la avenida. Juan Alvado y en la Costera del Gallo, así como el avance del proyecto del parking del río, pensado para aligerar la presión de tráfico en determinadas zonas, priorizando los aparcamientos con preferencia para los residentes”.

Complejidad en los procesos de licitación y falta de colaboración de otras administraciones

Finalmente, Diego Zaragozí ha señalado que algunos procesos de licitación “son complejos a causa de falta de personal de las empresas adjudicatarias o por otros inconvenientes como las subidas constantes del costo de los materiales”. En este sentido ha manifestado que “está pasando con el Plan de Barrios, con un presupuesto superior a los 5 millones de euros, en el que se contempla la rehabilitación de más de 300 viviendas y cuyas adjudicatarias están teniendo problemas para encontrar personal que lleve a cabo la reforma”.

Y por último, ha manifestado que “cuando otras administraciones no tienen ganas de colaborar, se sufre porque hay mejoras e infraestructuras buenas para todos los ciudadanos que por una u otra razón no se acaban teniendo”. Sobre ello, ha puesto el ejemplo de la conducción de agua potable desde el depósito del Montahud al de Les Rotes: “fue un proyecto de más de tres millones de euros que aprobó el anterior gobierno autonómico en 2023 para empezar en 2024 incluyendo también una potabilizadora. Nosotros cumplimos lo que nos pidieron para que la conducción pasase por debajo de la autopista y por terrenos privados, pero misteriosamente se eliminó por el nuevo gobierno valenciano de Mazón después de posponerlo para 2025. Así y todo, como es una infraestructura necesaria e importante, lo gestionaremos nosotros de las arcas municipales”, ha apostillado.