Benidorm adecúa los pasos de cebra con pavimento táctil para las personas invidentes

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Espacio Público, ha iniciado hace unos días una actuación para mejorar la accesibilidad en la avenida Alfonso Puchades, una de las principales arterias de la ciudad. La intervención contempla la adecuación de seis pasos peatonales y cruces, con especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad visual, mediante unas obras que se prevé duren un mes.

Los trabajos están orientados a reforzar la accesibilidad universal en este importante eje urbano, poniendo el foco especialmente en las personas con discapacidad visual. En este sentido, se procederá a la instalación de pavimento podotáctil en distintos tramos de la avenida, con el objetivo de facilitar la orientación y seguridad de los peatones mediante superficies direccionales y de alerta.

Desplazarse sin ver

Este tipo de pavimento cuenta con un relieve específico que permite ser percibido tanto al caminar sobre él como mediante el bastón, sin necesidad de apoyo visual. Además, incorpora colores contrastados respecto al resto del suelo para favorecer su identificación por parte de personas con baja visión.

Los patrones en relieve pueden presentarse en forma de puntos o líneas, ofreciendo referencias claras durante el desplazamiento a pie.

El pavimento podotáctil de alerta está compuesto por círculos en relieve que advierten de situaciones de riesgo, cambios de dirección o puntos de parada. En cuanto al pavimento direccional se caracteriza por líneas rectas paralelas en relieve que guían a la persona a lo largo del itinerario, configurando senderos accesibles.

Mejora de otros pasos

De manera complementaria, la actuación incluye la mejora de varios pasos peatonales mediante la creación de orejetas, lo que permitirá aumentar la visibilidad tanto para peatones como para conductores y mejorar el tránsito de vehículos. Las obras tendrán una duración aproximada de un mes y han sido consensuadas previamente con la ONCE.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha señalado que el nuevo pavimento cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad, “tal y como venimos haciendo en Benidorm desde hace ya diez años”. Asimismo, ha subrayado la “apuesta firme” del gobierno local por alcanzar la accesibilidad universal en toda la ciudad.