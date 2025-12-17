Corte temporal de tráfico en La Vila por las obras del ascensor entre la Playa Centro y Barberes Sur

Las obras de instalación del ascensor que garantiza la accesibilidad entre la playa Centro y la zona de Barberes Sur de La Vila llevarán aparejadas nuevos cortes de tráfico durante esta semana en las calles Ibiza, dels Ensenyants y la avenida Benidorm. La razón es el transporte especial de las vigas para la pasarela de este nuevo elevador. Las restricciones de tráfico afectarán tanto al paso de vehículos como al aparcamiento y al acceso al CEIP Dr. Álvaro Esquerdo.

No aparcar

La llegada del vehículo de transporte especial con dos vigas está prevista para este 18 de diciembre a las 9:30 horas, por ello ya ha quedado prohibido el estacionamiento en el último tramo de la calle Ibiza desde las 15:00 horas del día 17 de diciembre hasta el fin de las actuaciones. En el resto de esta vía no se podrá aparcar el 18 y 19 de diciembre, así como en la de la avenida de Benidorm, cruce con la calle Ensenyants de La Vila.

En cuanto a la afección al CEIP Dr. Álvaro Esquerdo, las vigas para la pasarela del ascensor se alzarán desde los camiones pasando sobre el lado sur del patio del colegio. Por tanto, los alumnos no podrán acceder a esa zona durante los trabajos de izado y desplazamiento de las vigas.

Dieciséis metros de desnivel

La actuación destinada a mejorar la accesibilidad en la avenida del Puerto se desarrolla sobre una parcela de 340 metros cuadrados, donde se está construyendo un ascensor que permitirá una conexión accesible entre el centro urbano y el nivel del mar, salvando un desnivel de 16,62 metros.

Para su implantación se levantará un edificio que enlazará con la parcela superior mediante una pasarela peatonal de 20,44 metros de longitud. El ascensor tendrá capacidad para 13 personas y contará con un motor de alta eficiencia, así como sistemas automáticos de iluminación y ventilación en la cabina, lo que evitará que se interrumpa su funcionamiento.

Parque infantil y aseos

En la cota inferior, junto al ascensor, se habilitarán aseos públicos, uno de ellos adaptado, para dar servicio a la avenida del Puerto, además de un pequeño almacén destinado al personal de mantenimiento. La intervención contempla también la integración de un parque infantil, zonas ajardinadas y nuevo mobiliario urbano, favoreciendo un mejor aprovechamiento del espacio.

Asimismo, el proyecto incluye la estabilización del talud mediante trabajos de bulonado y la colocación de una malla metálica que reforzarán la zona con el fin de prevenir posibles desprendimientos.