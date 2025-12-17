El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente

El Juzgado de lo Social número 2 de Benidorm ha emitido una sentencia por la que considera improcedente el despido de un trabajador de Servicios Técnicos acaecida hace un año. En la misma se condena al Ayuntamiento de Benidorm a readmitir al empleado y abonar los salarios de todo el año o proceder a una indemnización de más de 3.347,66 euros. El sindicato CC OO está personado en la causa y ha recurrido por contemplar que el trabajador forma parte de un despido colectivo al afectar a 26 empleados en total que fueron despedidos a finales de diciembre de 2024.

Los citados operarios suscribían contratos subvencionados con salarios mixtos abonados por Labora y el Consistorio, pero cumplían funciones estructurales dentro del entramado del departamento de Servicios Técnicos al que pertenecían, según el recurso de los servicios jurídicos del sindicato.

Readmisión y abono

Por este motivo, CC OO ya expuso en la demanda que no se considerara al denunciante adscrito a un empleo social sino estructural y en este caso el Juzgado absuelve al Servicio Valenciano de Formación y Ocupación (Labora) y condena al Ayuntamiento con la readmisión del demandante a su puesto de trabajo “en las mismas condiciones que regían antes del despido con el abono de los salarios de tramitación que proceda desde la fecha del despido hasta la fecha de la presente resolución, o el abono de una indemnización de 3.347,66 euros, en cuyo caso quedará extinguida la relación laboral”, cita la sentencia a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Despidos nulos

Precisamente el sindicato ha recurrido la sentencia en el TSJCV y pide considerar la nulidad del despido lo que significa la readmisión o el pago de los salarios de tramitación, tanto el que corresponde al Ayuntamiento como el de Labora por lo que la indemnización se duplicaría.

El sindicato está también pendiente de las fechas para el juicio de la demanda por despido de ocho empleados más y no se descarta que se sumen otras denuncias, lo que repercute en la economía municipal si estos casos se suman a otros derivados de contrataciones irregulares en otros departamentos.

No obstante, el total de los despidos efectuados hace un año alcanza la cifra de 26 personas por lo que aún es probable que se presenten más demandas.

Para Comisiones este tipo de contratación de los denunciantes reviste “prácticas de ingeniería laboral para cubrir las vacantes de una mermada plantilla de Servicios Técnicos”.

Servicios Técnicos sin personal

El sindicato ya denunció hace unos meses el desmantelamiento del departamento que en 15 años ha pasado de 91 a 11 trabajadores, pero de los que muchos de estos últimos están ya en su etapa final laboral con el paso a la jubilación.

El delegado del sindicato, Óscar Delgado, reitera la falta de personal en Servicios Técnicos de los que son “el 90 por ciento de los 26 trabajadores despedidos”, muchos de los cuales no han denunciado por temor o por estar a punto de jubilarse.

Desde la sindical consideran inadecuados este tipo de contratos colaborativos que han tenido estos trabajadores despedidos “sin derecho a percibir un salario durante sus bajas médicas”. A la vez lamentan que lejos de consensuar soluciones con los representantes de los empleados “se nos obliga de forma constante a acudir a los tribunales para defender los derechos de personas que ocupan el último eslabón de la Administración”.