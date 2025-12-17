El paro en el sector turístico de Benidorm cae un 9,92% interanual y confirma la ruptura de la estacionalidad

El desempleo vinculado al turismo en Benidorm ha alcanzado en 2025 su nivel más bajo desde, al menos, 2018. Así lo reflejan los últimos informes elaborados por la Fundación de Turismo Visit Benidorm, que constatan el impacto directo del crecimiento turístico en la generación de empleo y la consolidación de un modelo económico cada vez menos estacional.

El desempleo turístico en la ciudad de Benidorm se sitúa en 2025 bajo mínimos en toda la serie histórica de control, coincidiendo con los elevados registros de llegada de turistas que se están sucediendo mes tras mes. Así se desprende de los informes de actividad elaborados por la Fundación de Turismo Visit Benidorm, que evidencian cómo la fortaleza del sector está generando mayores oportunidades laborales en ámbitos como la hostelería y el alojamiento.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la progresiva ruptura de la estacionalidad turística. La actividad económica se extiende cada vez más a lo largo del año, lo que ha provocado un aplanamiento de la curva del empleo y una menor diferencia entre los periodos tradicionalmente considerados de alta y baja demanda.

Un total de 563 desempleados

Según los datos del Sistema de Inteligencia Turística de Segittur —la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo—, elaborados a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de personas desempleadas en ocupaciones relacionadas con el turismo se situó en septiembre en 563.

2,4 millones de viajeros

Esta cifra supone un descenso interanual del 9,92% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 589 desempleados, y una reducción del 51,42% en comparación con 2018, año en el que el paro turístico alcanzó las 1.159 personas.

Este mínimo en el desempleo turístico coincide con un ejercicio récord en cuanto a afluencia de visitantes. Hasta el mes de octubre, Benidorm recibió 2,4 millones de viajeros alojados en hoteles, apartamentos y campings, lo que representa un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo de 2024, según el INE.