Altea aumentará en 3.388 viviendas los próximos 20 años, una vez que se aprueba el nuevo PGOU por la Generalitat

La aprobación definitiva del nuevo PGOU de Altea, que sustituirá al vigente de 1982, puede ser una realidad el viernes. En el último pleno municipal del año celebrado este jueves se han aprobado, con los votos favorables de Compromís y PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, “las correcciones técnicas y formales, que no modificaciones sustanciales, del Plan General Estructural”, tal como ha dicho el concejal de Urbanismo, Jose Orozco, “para remitirlas a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, a solicitud del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, con el objetivo de que la conselleria pueda aprobar mañana [este viernes] el Plan General”. El nuevo plan urbanístico prevé la construcción de 3.388 viviendas en los próximos 20 años, y un 48 por ciento del territorio de la partida Cap Blanc para uso terciario hotelero.

Este punto llevado a debate se ha presentado por urgencia al inicio del pleno, fuera del orden del día convocado a principios de la semana. Jose Orozco ha defendido la moción afirmando que “mañana, viernes 19 de diciembre, el Plan General estará en el orden del día en la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva. Y por ello lo que traemos por urgencia es la aprobación provisional de la versión definitiva del Plan General Estructural de Altea, después del requerimiento de documentación que la Comisión Territorial Técnica de Urbanismo realizó al Ayuntamiento el pasado viernes 12 de diciembre”.

Más de 14 años de trámites que llevan a un plan que prevé 3.388 en dos décadas

Con la aprobación del pleno, se supera el último escollo de un proyecto de futuro para Altea que se inició en febrero de 2011 con el entonces alcalde socialista Andrés Ripoll, fecha en la que se remitió el documento consultivo del nuevo PGOU a la Generalitat Valenciana. El concejal de Urbanismo ha señalado en el pleno que con su definitiva aprobación por la Generalitat Valenciana, “se obtendrá la calificación urbanística necesaria para desarrollar proyectos dotacionales muy necesarios para el pueblo como el crecimiento deportivo, la construcción del nuevo cementerio y tanatorio en el futuro Parque Empresarial de la partida Montahud, el Ecoparque Municipal o la dotación escolar para centros que atiendan la demanda futura”.

Asimismo, el edil ha remarcado que el nuevo PGOU “permitirá un crecimiento real y sostenible en los próximos 20 años permitiendo la construcción de 3.388 nuevas viviendas en los futuros planes parciales o en las actuales urbanizaciones. Así, se construirán 1.220 viviendas en Bellas Artes, otras 245 en Carbonera, 216 de asistencial en Pontet, 463 en Cap Blanc (con un 48 por ciento de terciario hotelero), 397 en MaryMontaña, 196 en Alhama Candela, 123 en Sierra de Altea II y Urlisa III, y otras 528 que quedan por edificar en suelo urbano consolidado”.

Jose Orozco ha manifestado que este PGOU “sustituye al de 1982, un modelo nada compacto que no crecía desde el centro hacia afuera, además de que está agotado”, y ha remarcado que “llegar hasta el punto en el que nos encontramos de aprobación del nuevo plan no ha sido un camino de rosas. Pero ya estamos al final del camino de un plan general que responde a las necesidades del municipio, y ahora hemos de confiar en que con el paso que damos ahora, la versión definitiva del Plan General sea aprobado por la Conselleria competente y que se pueda publicar su entrada en vigor”.

Altea tendra un nuevo PGOU / Diego Coello Calvo

Desclasificados ocho millones de metros cuadrados de suelo urbano

El concejal de Urbanismo ha querido una vez más poner de manifiesto los objetivos con los que se ha redactado el nuevo PGOU destacando que la protección del suelo “tiene un gran valor ambiental y paisajístico, de ahí que hayamos desclasificado ocho millones de metros cuadrados de suelo urbano pasándolos a suelo no urbanizable. Además, se cierra el modelo actual residencial de baja densidad, que consume mucho suelo, por un urbanismo de proximidad alrededor de los núcleos de Altea y Altea la Vella, de manera que las nuevas zonas verdes, parques y dotacionales sean totalmente accesibles”.

Orozco ha añadido que con ello, “se refuerza el carácter singular de Altea con la obtención de un gran espacio para el uso y disfrute público en la primera línea de la franja litoral. Aparte de que trata de diversificar las actividades productivas, muy localizadas en el sector residencial y turístico, haciéndolo de manera compatible con la conservación del medio natural”.

La postura de la oposición

Si las correcciones técnicas y formales traídas al pleno han sido aprobadas con los votos favorables del Equipo de Gobierno Compromís-PSOE, en donde el portavoz socialista Deo Sánchez ha defendido la pertinencia del punto y el voto favorable de su grupo declarando que “hoy decidimos entre parálisis o progreso”, y ha destacado que el nuevo PGOU “nos aporta una visión de futuro marcando como será Altea en los próximos quince o veinte años”, los grupos de la oposición PP y Vox no han apoyado la propuesta.

Así, tras abstenerse el PP en la votación, su portavoz Rocío Gómez ha explicado que “nuestra posición sigue siendo la misma que antes. Seguimos considerando que este PGOU no es el mejor para Altea porque se ha alejado del consenso del que se redactó en el año 2015”. Al respecto, Gómez ha señalado que “no hemos cambiado de idea, pero hoy nos abstenemos porque no vamos a caer en la trampa de que nos acusen de parálisis. Nuestro voto no es un respaldo a este PGOU, y pedimos que se permita el siguiente paso administrativo”. Además, ha remarcado que “se han ido acumulando modificaciones que reducen derechos, producen inseguridad y no responden a las necesidades de vivienda que tiene Altea”.

Por su parte, el voto en contra de Vox ha sido justificado por su concejal Diego Manuel Coello Beltrán afirmando que “estamos en contra porque consideramos que se queda pequeño para el futuro de Altea. Este Plan General no es el que nos gustaría para el pueblo porque todo son impedimentos para el crecimiento y recoge limitaciones que son aberrantes, contemplándose reguladores obsoletos como los de contaminación acústica”.