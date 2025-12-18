Calp convierte el paseo de la Fossa en más seguro para afrontar los golpes de mar

Las obras se desarrollan en el tramo comprendido entre los puntos M-61 y M-63 del Paseo Marítimo de la Fossa, donde el temporal provocó el desplome parcial del muro de mampostería y el deterioro del pavimento. Las condiciones de la zona han generado una situación de riesgo para peatones y usuarios de esta zona especialmente concurrida que ahora cambiará su fisonomía y su estructura para convertir el paseo en más estable ante el azote marino.

El objetivo principal de la actuación es restituir la estructura afectada y garantizar la seguridad y estabilidad del paseo, evitando nuevos desprendimientos y reforzando la zona frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

Para ello, los trabajos incluyen el recalce y la reconstrucción del tramo de muro derribado, así como la demolición y nueva ejecución de aquellos elementos que presentaban un estado deficiente.

Desvíos temporales

La intervención cuenta con un presupuesto de 153.211,26 euros, Iva incluido, y contempla actuaciones en muros de contención, cimentación de aceras y reposición del pavimento, que se adaptará a los actuales estándares de seguridad y accesibilidad.

El plazo de ejecución previsto es de varias semanas desde el inicio de los trabajos. Durante este periodo se han dispuesto medidas de señalización y desvíos puntuales con el fin de minimizar las molestias tanto a peatones como a los establecimientos de la zona.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Calp persigue continuar con las labores de mantenimiento y mejora del frente litoral, con el objetivo de preservar las infraestructuras costeras. Con ello se refuerza la resistencia de estos elementos ante los temporales para garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y disfrute para residentes y visitantes.