Nati Algado sigue la senda de Pérez Llorca en los proyectos y con un 2026 clave en la transformación de Finestrat

La alcaldesa de Finestrat desde el pasado 12 de diciembre, Nati Algado, presentó este jueves el balance de la gestión municipal en 2025 y avanzó las principales actuaciones previstas para 2026. Su antecesor, JuanFran Pérez Llorca, ahora presidente de la Generalitat, ya le dejó los deberes iniciados para el conjunto de proyectos. Algado afronta ahora la recta final de lo que ambos han denominado la transformación “planificada, sostenible y pensada para las personas”. Los principales retos inmediatos serán la finalización del instituto o la Vía Verde y acometer la regeneración del casco histórico. A las citadas se une el crecimiento empresarial con la creación de un nuevo parque comercial.

Nati Algado inició su intervención felicitando a su predecesor por haber liderado este proyecto desde la cercanía, el diálogo y la atención al ciudadano. La edil resumió la acción municipal en cinco ejes entre los que destacan en el apartado educativo la finalización del instituto, prevista para 2027. Es un centro de 560 plazas para ESO, Bachillerato y FP con una inversión de 14 millones de euros. La construcción de la segunda “escoleta”, de 100 plazas completa este propósito educativo, con 1,8 millones.

Aire acondicionado y tercer colegio

En el propio ámbito es interesante destacar la respuesta del gobierno municipal a las peticiones de las Ampa para instalar aire acondicionado en todos los centros de enseñanza, con una inversión cercana a los 600.000 euros y el comienzo de tramitaciones para sumar un tercer colegio situado en la zona de Terra Marina. En cuanto a la labor que se quiere realizar para los jóvenes de Finestrat, Algado anunció que hay contactos ya con la Conselleria de Vivienda para desarrollar el Plan Vive en el municipio.

Alumbrado para la Penya

Uno de los proyectos más importantes de urbanismo será la regeneración del casco histórico, con una inversión de un millón de euros financiada en un 80% por la Diputación de Alicante, con previsión de finalización antes de las fiestas de agosto. Asimismo, informó de la inminente culminación del alumbrado ornamental inteligente del Ayuntamiento, la iglesia y La Penya, financiado con fondos europeos Next Generation.

En materia de movilidad sostenible, en próximas fechas se abrirá la Vía Verde que conectará La Cala con el bulevar comercial y el Tram, así como el próximo anillo peatonal bajo La Penya, que incluirá carril bici, mejoras hidráulicas y una inversión de 1,8 millones de euros.

Ascensor al Castell

De cara a 2026, debe estar finalizado también otro de los ascensores de la comarca, éste es el elevador al Castell, un elevador panorámico con mirador que facilitará la accesibilidad y revitalizará el casco histórico. Resaltó, por otro lado, el inicio de los trabajos del Plan General Estructural para garantizar un crecimiento ordenado del municipio.

En el eje de medio ambiente, cultura y deporte, la alcaldesa avanzó mejoras en la recogida selectiva de residuos, la implantación del contenedor marrón -un depósito que es pionero en la comarca, ya que ni siquiera Benidorm lo ha implementado- y la recogida a domicilio de poda y enseres.

La regeneración de sendas en el Puig Campana será otra de las constantes junto a la ampliación de huertos ecológicos.

En el apartado de servicios públicos y bienestar social, Algado reafirmó el compromiso del gobierno con el mantenimiento y refuerzo de las ayudas sociales, educativas y deportivas, y el apoyo constante a las asociaciones locales, aunque no mencionó ningún programa en concreto.

Taller de empleo

Por último, la alcaldesa anunció dentro del apartado de economía y empleo, la creación de un nuevo taller de empleo para el próximo año en las áreas de administración y jardinería, que permitirá formar a diez personas desempleadas.

Y se congratuló del convenio que en meses pasados firmó el Ayuntamiento con Avanza para formar conductores de autobús con contrato garantizado.

Parque comercial

Otro de los hitos ya conocidos es el desembarco de nuevas empresas a través del parque comercial que se está construyendo en el bulevar y que repercutirá en un área de ventas ya consolidada en la Marina Baixa y que añade más puestos laborales a la zona.

De cara a 2026 y 2027, Nati Algado cerró su intervención enumerando los grandes compromisos de legislatura: la reurbanización de la Avenida Finestrat, la construcción de un edificio multifuncional en el carrer Sant Vicent y la puesta en marcha de un Centro de Día en el casco histórico, “para facilitar la conciliación familiar y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de toda la ciudadanía”.