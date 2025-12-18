Todos por la pesca en La Vila: el Pleno aprueba una moción que pide apoyo al sector frente a los recortes

El Pleno ordinariocelebrado este jueves ha puesto de acuerdo a todos los grupos. La unanimidad se ha puesto de manifiesto por el apoyo conjunto a la pesca, una actividad histórica y fundamental en la localidad. Así se ha dado luz verde a una propuesta en defensa de los pescadores del Mediterráneo y frente a los recortes implantados por la Unión Europea.

La moción, respaldada por todos los grupos municipales —PSOE, Compromís, Vox y Gent per La Vila—, reclama la adopción de medidas urgentes que garanticen la viabilidad del sector pesquero, la igualdad de condiciones con el producto importado, la promoción del consumo de pescado local y la necesaria certidumbre normativa para el periodo 2026-2030.

El concejal de Pesca, Carlos Soler, explicó que la moción se resume en una idea clara: “defender al sector pesquero del Mediterráneo con las mismas reglas para todos, pescado local en nuestros platos y seguridad de futuro”. El texto recuerda que La Vila es un municipio profundamente vinculado al mar, cuya historia, economía y cultura están estrechamente ligadas a la actividad pesquera.

Más de 300 familias viven de la pesca

En la actualidad, la flota local cuenta con cerca de 40 embarcaciones de arrastre y artes menores, lo que la convierte en la segunda más importante de la provincia de Alicante. Por la lonja de La Vila Joiosa pasan anualmente más de 1,5 millones de kilos de pescado y, según datos de la Cofradía de Pescadores, más de 300 familias dependen directamente de esta actividad, que genera además alrededor de siete empleos indirectos por cada puesto de trabajo directo.

La moción subraya también el valor económico, cultural y turístico de la pesca, destacando su papel clave en la identidad culinaria del municipio. Desde hace 25 años, Villajoyosa impulsa la marca “La Vila Gastronómica”, basada en la pesca, el chocolate y la restauración, una apuesta que ha situado a la ciudad como referente gastronómico a nivel nacional.

Incertidumbre sobre los días de mar

El texto hace referencia al Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, en vigor desde 2020, que establece reducciones progresivas del esfuerzo pesquero para alcanzar el rendimiento sostenible. Aunque las medidas de selectividad adoptadas por el sector han permitido recuperar días de actividad —hasta 130 en el caso de España y 13 adicionales negociados para 2025—, el Ayuntamiento advierte de que la incertidumbre anual sobre los días de mar dificulta la planificación empresarial y pone en riesgo la continuidad de las cofradías.

Por todo ello, el Pleno insta al Gobierno de España a rechazar cualquier propuesta de Marco Financiero Plurianual que suponga recortes significativos en los fondos europeos destinados al sector pesquero. Asimismo, solicita a las instituciones europeas que reduzcan la carga administrativa, consulten de forma activa al sector y a las comunidades costeras, y basen sus decisiones en informes científicos actualizados y evaluaciones socioeconómicas.

Compensaciones

La moción también reclama el reconocimiento de los esfuerzos de sostenibilidad realizados por la flota mediterránea, la aplicación de criterios de reciprocidad a los productos importados, el refuerzo de los controles e inspecciones en frontera y la dotación de personal suficiente en los puntos de inspección de la Comunitat Valenciana. Además, se propone al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la elaboración de un calendario estable de días de mar y compensaciones que aporte seguridad al sector.

Renuncia de Vox

En el mismo Pleno ordinario del mes de diciembre se dio cuenta, además, de la renuncia del concejal de Vox David Moreno. Y se informó asimismo del Periodo Medio de Pago a Proveedores correspondiente al tercer trimestre, que se sitúa en 26,63 días, por debajo del máximo legal de 30 días establecido por la normativa vigente.