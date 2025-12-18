La Unión Musical de Benidorm cumple cien años y lo celebra con el estreno de una obra propia

La Unión Musical ya es centenaria y lo celebra con una serie de actos, los más importantes en honor a su patrona bajo las Jornadas Músico Culturales en honor a Santa Cecilia. Las dirigentes de esta entidad tan unida a la historia de Benidorm han presentado un programa inmerso en la música que recorrerá las calles y en un concierto extraordinario en el que se estrena la obra propia “Caminant cap al Centenari” de Frank J. Cogollos.

La jornada del sábado comenzará a las 16.00 horas con la salida de la Banda Sinfónica desde la sede de la entidad hasta la plaza de Neptuno, donde se recogerá a los nuevos integrantes. Desde allí, los músicos se trasladarán en pasacalles hasta la iglesia de San Jaime, donde se oficiará una misa en honor a la patrona de los músicos.

Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto extraordinario en el auditorio del Centro Cultural de Benidorm. El recital correrá a cargo de la Banda Sinfónica de la entidad, bajo la dirección de Rafa Gómez Parra. El concierto se engloba en las Jornadas Músico Culturales en honor a Santa Cecilia.

Programa

El programa musical se abrirá con la interpretación de Yakka, de José Rafael Pascual Vilaplana, y continuará con el estreno de la obra Caminant cap al Centenari, de Frank J. Cogollos. A continuación se interpretarán El jardín de Hera, de José Suñer-Oriola, y Libertadores, de Óscar Navarro. Según ha destacado la presidenta Mari Carmen García, cerca de un centenar de músicos subirán al escenario en este concierto.

Dentro de la programación especial, Mari Carmen García ha señalado también el concierto de Navidad de la Coral, junto al grupo de cuerda de la UMB, que se celebrará el domingo 21 a las 20.00 horas en la iglesia de San Jaime, bajo la dirección de Joaquín García Fernández.

Concierto de Año Nuevo

Los actos del centenario culminarán el próximo 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UMB, que se celebrará en el Centro Cultural de Benidorm bajo la dirección de Rafa Gómez Parra y con la participación de la soprano Pepi Lloret.

El programa de estas jornadas ha sido presentado en rueda de prensa con la presencia del concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, y de la presidenta y la secretaria de la UMB, Mari Carmen García y Elena Antón.

Nuevos músicos

Por su parte, la secretaria de la entidad, Elena Antón, ha expresado “el orgullo y la emoción” que supone celebrar los cien años de la Unión Musical, e invitó a la ciudadanía a participar en todos los actos organizados “con cariño, trabajo y esfuerzo”. Asimismo, la presidenta ha destacado el reciente reconocimiento recibido por Jaume Antón y Rafael Doménech, miembros históricos de la UMB, “que han vivido por y para la entidad

El concierto del sábado servirá además para dar la bienvenida a los seis nuevos músicosque se incorporan a la Banda Sinfónica: Mario Ferrer (trompeta), Amaia Lucía García (flauta), María Luisa Arenas (saxofón), Vladyslav Koval (saxofón), Yennifer Esther Mesa (fagot) y Mireia López (fagot).