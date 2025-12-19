El alcalde de Benidorm rechaza que los presupuestos de 2026 puedan verse afectados por la sentencia de Serra Gelada

Toni Pérez ha realizado este viernes balance de la acción municipal en el año 2026 con un tono complaciente por las actuaciones ejecutadas y echando balones fuera en los grandes proyectos como la reforma de la avenida Mediterráneo. El alcalde de Benidorm ha centrado su resumen en los reconocimientos de la ciudad en sostenibilidad y medio ambiente o en la creación de zonas verdes, todo ello bajo unos presupuestos de 146 millones que el regidor asegura no se verán afectados por la sentencia de Serra Gelada.

“Seguimos haciendo ciudad” es una de las frases que ha lanzado el alcalde de Benidorm para sintetizar un año de actuaciones en las que la promesa de la reforma de la avenida Mediterráneo colea desde hace más de dos años. Pérez ha asegurado que el Consistorio está en la fase de la dotación de presupuesto y ha vuelto a argumentar la poca flexibilidad que tiene el Ayuntamiento para grandes obras por la regla de gasto impuesta por el Gobierno central.

Un punto importante relacionado en el avance del próximo año son los presupuestos, que ha fijado en 146 millones de euros para 2026, ya que los de 2025 fueron prorrogados. De esa suma, 17 millones serán para inversiones que se suman a los 11 que corresponden a fondos europeos de proyectos en marcha.

Fondo de contingencia

Pérez ha descartado que las cuentas anuales se vean afectadas por la sentencia de Serra Gelada que de prosperar su ejecución obligaría a la Administración Local al pago de 330 millones a los propietarios del terreno y se ha remitido al fondo de contingencia municipal para afrontar eventualidades económicas.

Para el primer edil se tratan de unos “presupuestos equilibrados” que tendrán una proyección importante en el gasto social.

Sobre el Centro Cultural y su avance, se ha remitido al convenio marco que firmarán la Generalitat, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U. y el Ayuntamiento de Benidorm, para la redacción del proyecto y construcción de la segunda fase que puede iniciar el desbloqueo de una obra paralizada durante años.

También está en el cajón de las actuaciones pendientes la renovación de la plaza de toros para la que el municipio ha recibido de la EDIL para el “Benidorm Open Arena’” un importe de 6.421.814 euros y que está “a la espera de confirmar la dotación”. El Ayuntamiento debería aportar cuatro millones de euros más para llevar adelante el proyecto.

Aparcamiento

En un tema tan latente en la población como es el aparcamiento y las críticas que suscita la extensión de áreas controladas por los barrios, el alcalde ha objetado que fue el PSOE el iniciador de la zona azul allá por los años 80 y asegura que su grupo no ha aumentado el número de estas plazas en 10 años, ya que ha dotado de universalidad a los aparcamientos añadiendo las zonas verde y naranja.

Sobre las críticas de la asociación de comerciantes Aico a la ZBE que refieren les ha hecho perder ventas, Pérez ha estimado que habría que constatar datos y que sería necesario buscar otras fórmulas comerciales. Y, por el contrario, ha abundado en que el sector de la hostelería sí rentabilizó estas cuestiones con el incremento de un 4% de clientes.

Logros y efemérides

Los retos en sostenibilidad, las menciones en grandes premios de medioambiente y la formulación de nuevos tratamientos para el ahorro del agua han sido la punta de lanza en las que se ha apoyado el edil para defender la gestión de su equipo de gobierno.

A la vez ha denostado la acción del PSOE en la avenida de Jaime I cuando retiró los árboles y dejó la actuación del parking subterráneo sin ejecutar. “Dejaremos atrás lo que nunca debió ocurrir” ha vuelto a precisar para recordar el comienzo de la construcción el próximo año dejando los paréntesis de Semana Santa, verano y Navidad para que los comerciantes puedan hacer sus respectivas campañas de ventas.

Ciudad vertical

También se ha congratulado del récord de habitantes en la ciudad con 74.663 empadronados que valora como un respaldo a la acción política para después añadir otra marca como los tres millones de visitantes que pasaron por la ciudad en 2025.

El alcalde ha centrado otra parte de su balance en la enumeración de conmemoraciones que van a tejer el próximo 2026 de la que la más relevante es la celebración del 70 aniversario del PGOU, aprobado en 1956, y que proyectó el modelo de ciudad vertical.