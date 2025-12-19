Desacuerdo entre el PP y el PSOE sobre la posible subida de la tasa de basura en Benidorm

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes el pliego de contrato de la basura con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista que considera negativos los informes de Tesorería y auguran que habrá una subida de la tasa para 2027 y 2028. Mientras tanto, el alcalde Toni Pérez ha asegurado que la nueva contrata no tendrá repercusión en el incremento de la tasa para los ciudadanos y aseguró que tampoco va a darse una subida del IBI.

Según ha explicado el concejal socialista que fiscaliza el área de Contratación, Antonio Charco, el informe de Tesorería ha alertado que el pliego para Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos conlleva una subida de la presión fiscal. Esto significaría, según el edil, que la tasa por este concepto subiría entre un 15 y un 20% en 2027 y 2028.

El incremento no repercutiría estos gastos sólo en el recibo de la basura, también lo haría en el IBI, según prevén en las filas socialistas y que ha denunciado Charco que ha llamado la atención del gobierno popular para que “dejen de poner excusas del Botánic o Pedro Sánchez y asuman que su gestión nos lleva directos a otro estacazo fiscal".

Cinco millones más para limpieza

Según los datos desgranados por el socialista, el coste de la limpieza viaria pasará de 8,9 millones en 2026 a 13,6 millones en 2027, lo que supone un incremento de 5 millones de euros anuales que deberán salir del bolsillo de los vecinos.

A esto hay que sumar los 8,8 millones de euros de la nueva base logística, que deberá pagarse en apenas 14 meses tras la firma.

El actual pliego es una revisión de uno anterior que fue fiscalizado por el grupo socialista que lo presentó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que lo enmendó. Pero, para el grupo tampoco el que se ha aprobado hoy cumple en rigor con lo establecido por el tribunal.

El alcalde dice que no

Eso sí, la oposición socialista ha recalcado la rebaja conseguida por su actuación fiscalizadora al conseguir que el pliego enmendado lleva a que Benidorm se va a ahorrar más de 58 millones de euros en la vida del contrato. “El anterior nos costaba 28 millones al año; este nuevo tiene una media de 22,7 millones. Esa es la diferencia entre la desidia del PP y la vigilancia responsable del PSOE”, ha subrayado.

En el posterior encuentro informativo con los periodistas el alcalde Toni Pérez ha rechazado que se vaya a subir el IBI o la tasa de basura de nuevo. Al contrario, ha afirmado que “en cuanto podamos, la bajaremos”.