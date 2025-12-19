El director general de Urbanismo de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra, bloquea la aprobación definitiva del PGOU de Altea

Un jarro de agua fría ha caído sobre el Equipo de Gobierno de Altea a las nueve de la mañana de este viernes cuando, sorprendentemente, los ediles y la técnica redactora del nuevo PGOU han presenciado en directo por video conferencia que el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Miguel Ángel Ivorra Devesa, ha presentado en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo en Alicante un nuevo documento que plantea una discrepancia relacionada con la linde del puerto de Marymontaña (oficialmente conocido como puerto de La Galera) con la zona terrestre, razón por la que, como presidente de la Comisión Territorial, ha bloqueado la aprobación definitiva del Plan Estructural de Altea y se ha dejado sobre la mesa su aceptación hasta que se solucione la línea del linde.

Este regalo adelantado de los Reyes Magos en forma de carbón para el Ayuntamiento de Altea ha producido “un profundo disgusto y malestar en el seno del gobierno alteano”, según ha manifestado el alcalde Diego Zaragozí, pues “nosotros hemos cumplido en todo lo que nos han pedido desde la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, solventando finalmente los últimos requerimientos que se aprobaron en el pleno de ayer jueves”.

Según ha sabido INFORMACIÓN, en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo en Alicante se iban a tratar temas de Altea, Relleu y Biar. El primer punto del orden del día era la aprobación definitiva del nuevo PGOU de Altea, pero esto no ha sido posible por voluntad de Miguel Ángel Ivorra, que ha presentado el informe del linde del puerto, a pesar de que los técnicos presentes han señalado que no se podía aceptar el documento fuera del orden del día y porque al Ayuntamiento de Altea ya se le había requerido el viernes pasado todo lo que faltaba.

Diego Zaragozí ha recordado que “desde el Ayuntamiento se han presentado y completado todos los documentos e informes requeridos por las distintas administraciones y órganos competentes para aprobar el nuevo PGOU”, y ha añadido que “el documento que plantea una discrepancia relacionada con una línea de puertos en la zona de Marymontaña ha sido utilizada para justificar la decisión de aplazar la aprobación del plan a pesar de que el criterio técnico no apuntaba en ese sentido”.

Un comportamiento político que no se ajusta a la buena fe

El acalde ha añadido que “no es comprensible que después de un trabajo tan prolongado, de tantas aportaciones y correcciones realizadas a lo largo de más de 14 años, se introduzca a última hora un documento que altera el curso previsto y provoca un frenazo que Altea no merece”. En este sentido, Diego Zaragozí ha ido más allá afirmando que “se ha presentado un documento [por Ivorra Devesa] que, por la razón que sea, se ha querido que apareciese este viernes en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo y que con ello se haya paralizado la aprobación del PGOU hasta una fecha que ahora desconocemos”, y ha añadido que el Ayuntamiento “no puede evitar interpretar que la forma y el momento en que ha aparecido esta nueva exigencia podría responder a un comportamiento político que no se ajusta a la buena fe que debe presidir un procedimiento de esta importancia”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Orozco, ha subrayado que “este aplazamiento supone una interrupción injustificada del esfuerzo técnico y administrativo realizado durante años, y retrasa una planificación necesaria para dar seguridad y estabilidad a Altea”. Orozco ha añadido que “lo ocurrido en la reunión de la Comisión Territorrial genera preocupación y siembra dudas sobre la voluntad real de culminar el proceso con normalidad dado que ya se tenía un informe favorable de la misma Dirección General acerca del límite portuario, pues hay que recordar que el límite que refleja el plan es el que le indicó en su momento la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Altea”.

Por último, el alcalde ha adelantado que desde el Ayuntamiento “solicitaremos a la Comisión Territorial de Urbanismo en Alicante la copia del documento que ha presentado Miguel Ángel Ivorra, y también la certificación del registro de entrada, pues es muy extraño que el viernes de la semana pasada se nos requirieran las últimas rectificaciones previas a la aprobación definitiva del PGOU y que al inicio de la reunión de este viernes aparezca el documento de Ivorra por arte de magia”. Así y todo, Diego Zaragozí ha manifestado que “aunque los lindes que se reflejan en el PGOU son los que nos dijo la Generalitat, estamos dispuestos a cambiarlos a lo que nos digan en la dirección general de Urbanismo, y así se lo hemos hecho saber en la reunión on-line”.

Puerto de La Galera, o Marymontaña, en Altea / Diego Coello Calvo

Críticas del grupo municipal popular al Ayuntamiento y su justificación de la actuación de la Dirección General de Urbanismo

Por otro lado, desde el grupo municipal popular, su portavoz Rocío Gómez ha criticado “la premura con la que el Equipo de Gobierno llevó este asunto tan relevante por urgencia en el pleno de este jueves, sin tiempo para comprobar que todas las correcciones se encontraban en el documento que se pretendía aprobar”, y ha asegurado que el Ayuntamiento “era consciente de que el Plan General Estructural (PGE) aprobado invadía espacio portuario de la Generalitat, lo que hacía inviable la aprobación definitiva por parte de la Dirección General de Urbanismo”.

Desde el PP se ha remarcado que la Comisión Territorial de Urbanismo en Alicante “no podía dar el visto bueno a la propuesta del Consistorio ya que el Ayuntamiento invadía no solo terrenos del puerto La Galera, o Marymontaña o también Porto Senso, sino también el puerto pesquero de Altea así como el resto de los puertos deportivos del término municipal. Por ello, se ha procedido a la suspensión de la aprobación del PGOU”.

Sobre esto, Rocío Gómez ha concretado que el proyecto de Plan General Estructural de Altea “no incluyó, como dominio público portuario, terrenos donde se ubican locales e instalaciones que fueron cedidas para uso portuario. Por tanto, es necesario modificar el proyecto para incluir sus instalaciones dentro del espacio portuario. Los citados informes recomiendan al Servicio Territorial de Urbanismo que verifique si situaciones semejantes se han producido en el resto de puertos del término”, ha aseverado.

La portavoz popular ha remarcado que “es irresponsable que el alcalde eche la culpa a la Generalitat después de haber hecho mal su trabajo. Si hubiera tomado nota de los avisos del actual concesionario del puerto Marymontaña, el Plan General Estructural habría sido aprobado”, y ha apostillado que los ciudadanos de Altea “se merecen un gobierno que se tome en serio sus proyectos. Si el PGOU se hubiera hecho todo en forma, hoy viernes se podría haber dado luz verde a este proyecto que ahora deberá ser rectificado”, ha sentenciado Gómez.

En cuanto a los avisos del concesionario que ha señalado la portavoz popular, el alcalde ha respondido que “el concesionario nunca ha hablado conmigo del tema. En cualquier caso, lo que diga o no un concesionario no es vinculante. Lo que si lo es son los documentos que nos envía la Dirección General de Urbanismo, y estos se han reflejado en el PGOU presentado. Al parecer, el PP de Altea tenía esa información que ha presentado Miguel Ángel Ivorra y no dijo nada en el pleno a sabiendas de que nos tumbarían el PGOU”, ha concluido.