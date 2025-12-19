El Gran Hotel Bali acoge la comida anual de los directores hoteleros de Benidorm

Los directores de hotel de Benidorm celebraron su comida anual de DF (Directores Friends) en el Gran Hotel Bali, en un encuentro que reunió a cerca de 50 directores hoteleros de la ciudad. La cita se desarrolló en uno de los establecimientos más representativos de Benidorm y volvió a convertirse en un punto de reunión para los profesionales del sector.

Durante el encuentro, los asistentes quisieron rendir un homenaje especial a Joaquín Pérez Crespo, constructor y propietario del Gran Hotel Bali, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su visión empresarial y su aportación al desarrollo turístico de Benidorm. El acto sirvió para poner en valor su figura y el papel que ha desempeñado en la evolución del sector hotelero local.

En el transcurso de la comida, se le hizo entrega de una placa conmemorativa como muestra de agradecimiento y respeto. Con este gesto, los directores hoteleros destacaron el legado que su labor ha dejado tanto en el propio Gran Hotel Bali como en la historia turística de la ciudad, subrayando la importancia de iniciativas que han contribuido a consolidar Benidorm como un destino turístico de referencia.

La comida anual de DF fue también una ocasión para compartir un espacio de convivencia entre compañeros, favoreciendo el intercambio de impresiones y el fortalecimiento de las relaciones profesionales. Este tipo de encuentros permiten reforzar los lazos entre los directores hoteleros y fomentar un clima de colaboración dentro del sector.

Asimismo, la reunión sirvió como momento de reflexión conjunta sobre la actividad hotelera, reafirmando el compromiso compartido con la calidad, la innovación y el futuro del turismo en Benidorm. El encuentro se desarrolló en un ambiente cercano y distendido, poniendo de manifiesto la importancia de este tipo de citas para el sector hotelero de la ciudad.