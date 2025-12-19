Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo parking en Callosa d’ en Sarrià, para aliviar los problemas de aparcamiento

El estacionamiento está ubicado entre las calles Grifo y Barranc dels Xorros y cuenta con más de 30 plazas

El nuevo parking no soluciona los problemas de plazas pero alivia con unas decenas más. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha abierto al público un nuevo aparcamiento asfaltado con capacidad para más de 30 vehículos, una infraestructura muy demandada que busca dar respuesta a los problemas de estacionamiento en el municipio.

El nuevo parking se sitúa entre el Carrer del Grifo y el Carrer del Barranc dels Xorros, en la salida del casco urbano hacia Alcoi, y dispone de acceso de entrada por la calle Grifo y salida por Barranc dels Xorros. En total, ofrece 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, 24 plazas para turismos y 6 plazas destinadas a motocicletas.

Los trabajos, iniciados hace menos de un mes, han incluido la nivelación del terreno, el asfaltado completo del espacio, la creación de accesos peatonales y para vehículos, el pintado de la señalización vial, la instalación de señalización vertical y el vallado perimetral del aparcamiento.

Financiado por el Ayuntamiento

El proyecto ha contado con una inversión de 46.107,05 euros, financiados íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento, dentro de una partida presupuestaria incluida en el Plan de Renovación y Mejora de Aparcamientos Públicos.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, acompañado por los concejales Maribel Ferrándiz, Rafael Gregori, Carlos Fernández y Maite García, visitó recientemente la zona para comprobar el resultado final de las obras, que ya se encuentran plenamente operativas

Dos coches por familia

El regidor ha subrayado la relevancia de esta actuación para el municipio. “Es una obra muy demandada en Callosa d’en Sarrià. Somos conscientes del problema de aparcamiento que existe, con una media de casi dos coches por familia. Todo aparcamiento se queda corto, y esta nueva dotación viene a aliviar una necesidad clave para nuestros vecinos”, ha señalado.

