El Tram choca con un coche eléctrico en La Vila y se incendia en un simulacro que mide la respuesta

Ferrocarriles de la Generalitat Valencia (FGV) ha simulado la pasada madrugada un choque entre una unidad de la Línea 1 y un coche eléctrico atravesado en la vía a su paso por La Vila Joiosa. Como resultado del incidente el vehículo se ha incendiado mientras el maquinista del tranvía ha quedado inconsciente. Diversas organizaciones sanitarias y de seguridad además de personal de FGV han ayudado a este simulacro que mide la respuesta de control, de asistencia y seguridad.

El impacto se ha producido en el cruce semafórico conocido como paso de la calle Limones (cruce de la vía férrea con Avenida Doctor Álvaro Esquerdo).

En la simulación, tras el choque, parte de la unidad se ha quedado sobre el viaducto y ha interceptado el tráfico en el cruce. El vehículo del siniestro era eléctrico y se ha incendiado inmediatamente después de la colisión.

Simultáneamente, en la estación Creueta se estaba haciendo un control de fraude, con presencia de USIS, vigilantes de seguridad y apoyo de la Policía Local de La Vila Joiosa. Este escenario ha dotado de mayor veracidad a una puesta en escena en la que concurren decenas de profesionales.

Dos escenarios diferentes

En esta ocasión, se han realizado dos posibles supuestos en el mismo simulacro: una en la que el maquinista comunicaba la colisión al Puesto Mando del Tram, y entonces se daba inicio al Plan de Autoprotección; y una segunda situación en que el maquinista quedaba inconsciente en la cabina de conducción.

El objetivo de esta actuación es conocer la capacidad de respuesta interna y externa en caso de emergencia; comprobar los procedimientos de actuación del Plan de Autoprotección para riesgos de colisión e incendio en unidad y la evacuación en zona de viaductos.

Con estas prueba se intenta conocer y probar el funcionamiento de los medios del sistema de emergencia con que está dotada la unidad de serie 4100 (extintores manuales); realizar prácticas de intervención y rescate por parte de los efectivos de bomberos; y, finalmente, comprobar la correcta coordinación entre las diferentes ayudas externas.

Participantes

En este ejercicio, organizado por la Unidad de Seguridad y Protección Civil de FGV, han participado del personal de FGV el maquinista, reguladores del puesto de mando, operadores, jefe de sala y diversos técnicos y personal de jefatura así como Protección Civil de la compañía.

En cuanto a personal de contratas externas, han acudido vigilantes de seguridad y personal habilitado para el corte de suministro eléctrico en la vía electrificada.

Por lo que respecta a las ayudas externas han operado el 112 Comunitat Valenciana, Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en concreto el Parque de la Marina Baixa en Benidorm; Policía Local de La Vila Joiosa; Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana del Cuerpo Nacional de Policía; Puesto de la Guardia Civil de la Vila Joiosa y Servicio de Emergencias Sanitarias-CV.

Valoración positiva

El simulacro ha durado hora y media con una primera valoración “positiva” por parte de todos los efectivos participantes a la espera de un análisis más en profundidad del ejercicio por parte de cada departamento implicado.

La Unidad de Seguridad y Protección Civil de FGV organiza periódicamente visitas a las instalaciones y prácticas de simulación de incidencias en distintos tramos de la red, con el objetivo de que el personal de la empresa pública y de los organismos implicados en este tipo de situaciones se familiarice con las instalaciones y equipos de seguridad en situaciones de supuesta emergencia.