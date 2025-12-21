El pueblo de Alicante que siempre está en las listas de los más bonitos de España, según National Geographic

En España hay pueblos que, año tras año, se cuelan en los listados de los más bonitos del país. Su encanto, arquitectura tradicional y entorno natural los convierten en destinos irresistibles. Y uno de los que nunca falta en cualquier listado de este tipo que se precie está en la provincia de Alicante.

National Geographic, con más de un siglo de historia en la divulgación científica y cultural, ha destacado durante años los destinos más fascinantes y emblemáticos del mundo. En uno de sus artículos sobre viajes, la revista presenta los 100 pueblos más bonitos de España que no solo han sido destinos turísticos populares, sino también aquellos que, por su singularidad y conexión con el entorno, se han ganado un lugar especial en el corazón de los viajeros.

Estos pueblos, algunos conocidos y otros aún considerados secretos bien guardados, ofrecen un patrimonio incomparable, convirtiéndose en paradas imprescindibles para quienes buscan descubrir lo más auténtico y cautivador para sus escapadas.

El pueblo más bonito de España está en la provincia de Alicante

Encabezando el listado, un municipio ubicado en la Costa Blanca. Altea se define como uno de los destinos más pintorescos del litoral español. Situado en la comarca de la Marina Baixa. Cuenta con una población de alrededor de 20.000 habitantes y es conocido por su casco antiguo, sus playas y su ambiente artístico.

El municipio se encuentra entre Benidorm y Calpe, y su historia está ligada a la pesca y la agricultura, aunque en las últimas décadas el turismo y la artesanía han adquirido mayor relevancia. La calle del Sol, que en su día conservaba el olor a pescado y salazón, es hoy parte del barrio de El Fornet, caracterizado por sus calles empedradas y casas blancas decoradas con flores como geranios, jazmines y buganvillas.

Uno de los puntos más emblemáticos de Altea es la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, situada en lo alto del casco antiguo. Su escalinata de piedra oscura lleva hasta sus cúpulas de tejas azules vidriadas, que se han convertido en un símbolo del municipio. Desde este punto se pueden contemplar las sierras de Aitana, Bèrnia y el Puigcampana, así como la Punta de l’Albir, el Morró de Toix y el Penyal d’Ifac, que enmarcan la bahía.

Un municipio combina su tradición pesquera con un aire bohemio, atrayendo a artistas y visitantes en busca de tranquilidad y belleza, consolidando a Altea como un referente del turismo cultural y natural.

Guadalest, un balcón al pasado y un clásico en este listado

Situado en el interior de Alicante, y en el lugar 82, Guadalest es una de las localidades más singulares de la comarca de la Marina Baixa y del país. Con poco más de 200 habitantes, es uno de los destinos turísticos más visitados de la Comunidad Valenciana, conocido por su enclave montañoso y su patrimonio histórico.

El acceso al casco antiguo; donde aun la voz del escritor alicantino Gabriel Miró resuena entre esos muros, un "túnel con puertas clavadizas y poyo de sal"; se realiza a través de ese túnel excavado en la roca, que conduce a un conjunto urbano con influencias medievales.

Guadalest ha sido moldeado tanto por el hombre como por la naturaleza, especialmente tras los terremotos de 1644 y 1748, que destruyeron gran parte de la fortaleza de San José. A pesar de ello, todavía se conservan restos de la muralla y la torre del homenaje, que dominan el paisaje.

Guadalest, uno de los pueblos más bonitos de España ubicado en la provincia de Alicante / David Revenga

Junto a este castillo, destacan el blanco campanario y los restos del castillo de la Alcozaiba, testigos de su pasado musulmán. Desde estos puntos se pueden admirar panorámicas de las sierras de Xortà, Serrella, Aitana y Bèrnia, con el embalse de Guadalest aportando un llamativo contraste turquesa en medio del paisaje montañoso.

En el centro del pueblo, la plaza del Ayuntamiento es otro de los lugares de interés. Allí se encuentra la estatua de San Gregorio y la antigua prisión medieval, situada en los bajos del consistorio. También es posible visitar la Casa de los Orduña, residencia de una influyente familia ligada a Guadalest desde el siglo XVI hasta 1934.

Una selección anual de National Geographic para los viajeros

Este listado de National Geographic invita a explorar la España menos poblada, descubriendo pueblos que, además de su belleza arquitectónica, permiten sumergirse en la historia, la cultura y la gastronomía local, ofreciendo experiencias únicas en entornos de gran valor patrimonial y natural.