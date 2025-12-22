SORTEO DE NAVIDAD
El 25508, el segundo cuarto premio de la lotería de Navidad, deja una lluvia de 22 millones de euros en Moraira, Benidorm y Pedreguer
La administración número 1 de Moraira, "El Fortí", vende más de un millar de décimos de este número
El 25508, el segundo cuarto premio del sorteo de Navidad 2025, ha repartido una lluvia de 22 millones de euros en la provincia. Benidorm, Pedreguer y Moraira han sido las localidades en las que se ha vendido parte de este número, agraciado con 20.000 euros al décimo.
Estas son las administraciones que han sido tocadas por la suerte:
- Administración nº 1 "El Fortí". Edificio Benidorm L-4, en la carretera de Moraira-Calp (1.059 décimos, lo que suma un total de 21.180.000 euros)
- Administración nº 6 "Lotería La Mediterránea", Avenida del Mediterráneo, 35 de Benidorm (31 décimos, un total de 620.000 euros)
- Administración nº 1 "L'Àngel de la Sort". Calle Mayor, 17 de Pedreguer (10 décimos, 200.000 euros)
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente
- Pérez Llorca subraya la reapertura completa del TRAM entre La Vila y Benidorm y la mejora del servicio
- Los denunciantes del 'caso Enchufes' de Benidorm recurren su expulsión del proceso
- Benidorm avanza un contrato de diez años y por 250 millones de euros para la recogida de residuos y limpieza
- El Gran Hotel Bali acoge la comida anual de los directores hoteleros de Benidorm
- El increíble rincón cerca de Benidorm que descubrió Jesús Calleja: 'Estoy a 1.340 metros. Te lo dicen y no te lo crees, qué pasada
- El pueblo de Alicante que siempre está en las listas de los más bonitos de España, según National Geographic