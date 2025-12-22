El 25508, el segundo cuarto premio de la lotería de Navidad, deja una lluvia de 22 millones de euros en Moraira, Benidorm y Pedreguer

El 25508, el segundo cuarto premio del sorteo de Navidad 2025, ha repartido una lluvia de 22 millones de euros en la provincia. Benidorm, Pedreguer y Moraira han sido las localidades en las que se ha vendido parte de este número, agraciado con 20.000 euros al décimo.

Estas son las administraciones que han sido tocadas por la suerte:

Administración nº 1 "El Fortí". Edificio Benidorm L-4, en la carretera de Moraira-Calp (1.059 décimos, lo que suma un total de 21.180.000 euros)

La administración agraciada en Benidorm / INFORMACIÓN

Administración nº 6 "Lotería La Mediterránea", Avenida del Mediterráneo, 35 de Benidorm (31 décimos, un total de 620.000 euros)

La administración de Pedreguer / INFORMACIÓN