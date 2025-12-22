Benidorm se lleva 62.000 euros de la Lotería de Navidad: dos décimos de un quinto y un décimo del tercero

Benidorm se ha llevado por ahora un pellizco de 62.000 euros de la Lotería de Navidad. Así, del tercer premio se ha distribuido un décimo, valorado en 50.000 euros, mientras que de un quinto han sido dos décimos, con un total de 12.000 euros.

El quinto premio, que ha estado muy repartido, ha sido para el número 77715, con 6.000 euros. Y la administración ubicada en la avenida Andalucía, 4 L-1, Edificio Fuster Safari, ha vendido 2 décimos.

Y la oficina situada en la avenida Mont Benidorm, 1 Coblanca, 27 (L 5-6), ha venido un único décimo del tercer premio, que se ha sido para el número 90693, agraciado con 50.000 euros. De esta cantidad, 2.000 euros se los queda Hacienda.