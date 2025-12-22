¿Para qué inyecta Benidorm más de 800.000 euros en su depuradora?

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benidorm cuenta con un nuevo equipo para el tratamiento de fangos con el que se logra un ahorro en el consumo de energía de hasta un 40 %.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha indicado este lunes que “con la renovación de los equipos de mayor antigüedad después de casi 30 años en servicio mejoramos todo el proceso y ganamos en eficiencia, haciendo aún más sostenibles estas instalaciones”.

La instalación de un nuevo decantador centrífugo de fangos, que se encarga de deshidratación, es la última de las mejoras previstas en el anterior contrato de mantenimiento de la EDAR y supone una inversión de 842.526,14 euros.

En concreto, la actuación ha consistido en sustituir las dos máquinas más antiguas de las cuatro que participan de este proceso por una de tercera generación.

La antigüedad de los equipos, el alto consumo energético y baja sequedad del fango que lograban las máquinas ahora sustituidas obligaba a que las otras dos -las de segunda generación- estuvieran funcionando prácticamente de forma continua.

Al margen de un ahorro energético considerable, la nueva maquinaria instalada también consume menos agua, aumenta la capacidad de deshidratación de la torta de fangos y reduce el coste de mantenimiento al minorar el riesgo de averías.

Además, “reforzamos nuestra capacidad de reacción ante posibles eventualidades, ya que los equipos sustituidos quedan de apoyo y reserva para ser utilizados en caso de necesidad”.