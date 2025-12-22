Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los números premiados en la lotería de Navidad en Benidorm

En la ciudad han caído 682.000 euros

Responsables de la administración de loterías de la avenida Andalucía que ha vendido dos décimos de un quinto premio

Responsables de la administración de loterías de la avenida Andalucía que ha vendido dos décimos de un quinto premio / INFORMACIÓN

O. Casado

Jose A. Rico

Benidorm ha sido uno de los municipios de la provincia agraciado con varios premios de la lotería de Navidad. El tercer pemio, el 90693, ha vendido un décimo valorado en 50.000 euros, mientras que con con quinto premio (77715) se han repartido 12.000 euros. Por último, del cuarto premio (25508), se han vendido 31 décimos a 20.000 euros el boleto, lo que se traduce en 620.000 euros.

Este 2025 el Gordo ha sido para el 79432, que se ha vendido en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).

De todas formas, estos no han sido los únicos números agraciados en la provincia de Alicante, puedes consultarlos todos aquí

Comprobar número en la ciudad de Alicante

Si no tienes ninguno de los grandes premios, tal vez te haya tocado algo en la pedrea. Puedes comprobar tus números aquí:

¿Cuándo puedo cobrar mi premio en Alicante?

Si eres uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería de Navidad en Alicante puedes cobrar desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas, pero solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has tenido la suerte de ganar más dinero, deberás ir para ello a una oficina bancaria autorizada.

Noticias relacionadas y más

Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial www.loteriasyapuestas.es se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Lotería de Navidad en Alicante 2025

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de la Lotería de Navidad de Alicante 2025:

