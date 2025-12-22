La rehabilitación de un emblemático icono que inicia Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los trabajos de rehabilitación y mejora de las emblemáticas columnas lumínicas del Paseo de Levante, las llamadas "Andrea", un proyecto que se está desarrollando con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Verde Benidorm.

Esta inversión de 590.210,42 euros permitirá no solo mejorar notablemente la imagen ornamental del paseo sino además incrementar la eficiencia energética.

Retirada de una de las columnas / INFORMACIÓN

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que “la pasada semana iniciamos la retirada de las cuatro primeras columnas que se van a rehabilitar”; en concreto, las de la parte baja de la avenida de Europa, que han sido “trasladadas a un taller de Madrid donde se va a restaurar toda la estructura metálica”.

A ello se sumará posteriormente la renovación de la pieza de policarbonato interior, que estará también dotada de tecnología que va a permitir cambiar el color de las luces, de forma que “las columnas se queden totalmente renovadas y con su mejor imagen”, ha señalado Muñoz.

Por fases

La retirada de estas columnas se ha realizado “con una afección mínima sobre el tráfico y el tránsito peatonal, tal y como vamos a ejecutar todo el proyecto”, ha manifestado el concejal de Espacio Público, matizando que “por ello la restauración se va a hacer por fases”.

Otra imagen de los trabajos / INFORMACIÓN

Así, una vez que estas cuatro primeras "Andreas" estén rehabilitadas, se procederá a la retirada de nuevas unidades y a la colocación en su lugar de éstas sobre las que ya se ha actuado, “reponiendo y restaurando poco a poco hasta llegar a las 18 que está previsto mantener en el paseo marítimo”.

El plazo de ejecución de las cuatro primeras unidades será de entre uno y tres meses, mientras que para el conjunto del proyecto se estima una duración total de unos ocho meses.

Este proyecto complementa el de modernización de la catenaria, que también estamos ejecutando ya en su segunda fase y en la que llevamos invertidos algo más de 2,8 millones de euros Francis Muñoz — Concejal de Espacio Público de Benidorm

“Seguimos avanzando en el compromiso que adquirimos con la ciudadanía para remodelar, modernizar y mejorar la imagen de una de las zonas más emblemáticas y transitadas de nuestra ciudad, como es el Paseo marítimo de Levante”, ha manifestado Francis Muñoz.

El edil ha recordado que “este proyecto complementa el de modernización de la catenaria, que también estamos ejecutando ya en su segunda fase y en la que llevamos invertidos algo más de 2,8 millones de euros”.

El concejal ha apuntado que se trata de una actuación que “era ya muy necesaria por el deterioro y oxidación que presentaban estos elementos después de más de tres décadas frente al mar” y que el proyecto va a suponer “no solo la renovación de estos elementos tan característicos y reconocibles de la primera línea de Levante, sino también una mejora en la eficiencia energética y, por tanto, una reducción de emisiones, consumo y gasto”.

Luminarias de los años 90

En concreto la actuación prevé restaurar las estructuras que dan soporte al cilindro interior que conforma la luminaria, que datan de los años 90; sustituir este mismo cilindro y los proyectores interiores que lo iluminan, así como dotarlas de una nueva instalación eléctrica y de control para el suministro y gestión inteligente. Gracias a la tecnología LED, la potencia instalada se reducirá en un 40%, ajustándose así a los requerimientos en materia de eficiencia energética.

5,5 millones de fondos europeos para el Plan de Sostenibilidad Turística El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Verde Benidorm 2024-2026' cuenta con 5.500.000 euros de financiación procedente de fondos Next Generation de la Unión Europea, con los que se ejecutan 16 actuaciones para lograr un Benidorm más sostenible y digital, que avance en eficiencia energética y contra el cambio climático y que siga apostando por la protección del territorio. De este modo, con este plan el Ayuntamiento de Benidorm lleva a cabo la certificación y reconocimiento de la sostenibilidad del destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea - Next Generation EU, incluida del Plan Territorial de Sostenibilidad de la Comunitat Valenciana y coordinada por Turisme Comunitat Valenciana.

Benidorm cuenta actualmente con 22 unidades de estas luminarias, de las que 18 se distribuyen a lo largo del paseo y cuatro se ubican en el cruce de la avenida Europa con la primera línea de playa. El proyecto de rehabilitación aprobado el pasado mes de mayo prevé retirar estas últimas para configurar un espacio libre de elementos, mientras que las 18 restantes serán rehabilitadas.

Por último, ha agregado que este proyecto “viene a completar la modernización y puesta al día de los elementos lumínicos de la primera línea de Levante, que iniciamos con la renovación de la catenaria del paseo desde el Torrejó a la avenida de Europa y que ahora estamos continuando con la segunda fase, desde Europa a Médico Miguel Martorell, con una inversión que ya supera los 2,8 millones en contraste, una vez más, a la falta de inversiones en nuestra ciudad por parte del Gobierno de España”.