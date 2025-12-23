Así es la remodelación del gobierno de Finestrat tras la salida de Pérez Llorca

La nueva alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, marca perfil propio tras la salida de Juanfran Pérez Llorca para liderar el Consell y acomete cambios en el ejecutivo municipal. Así, hay redistribución de áreas, así como creación de nuevas concejalías y nuevas denominaciones.

La primera edil, que fue investida el pasado 12 de diciembre, ha anunciado este martes la remodelación de competencias del gobierno local. Después de asumir la Alcaldía y entrar un nuevo concejal en el equipo de gobierno, Salvador Martínez Vaño, Algado ha redistribuido competencias, además de incorporar novedades.

Algado con su nuevo equipo de gobierno tras su investidura / David Revenga

A partir de ahora y por primera vez en Finestrat, habrá una concejalía de nueva creación dedicada a Protección Animal. También se incorpora el área de Participación Ciudadana; Juventud amplía su ámbito y será Infancia y Juventud; y Fiestas pasará a ser Tradiciones y Fiestas.

Algado ha explicado que “empezamos nueva etapa con novedades como la incorporación de la concejalía de Participación ciudadana que llevará Donna R. Plummer, actual edil de Residentes de Otras Nacionalidades, con el objetivo de potenciar ese contacto del gobierno local con la población".

Empezamos nueva etapa con novedades como la incorporación de la concejalía de Participación ciudadana que llevará Donna R. Plummer Nati Algado — Alcaldesa de Finestrat

También ha destacado que "ponemos en marcha una concejalía pionera destinada a la Protección Animal, muy alineada con la sensibilidad ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por eso, esta área la llevará Estela Álvarez, edil de Medio Ambiente y Agenda 2030, para fomentar la educación sobre la responsabilidad hacia las mascotas y los animales en general”.

Infancia

Del mismo modo Infancia será concejalía de nueva creación, unida y de la mano de Juventud, medida que ha justificado la alcaldesa en que "es clave trabajar en esas edades tempranas y hacerlo dando continuidad a estas etapas tan importantes para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. También es una manera de estrechar la coordinación con los centros educativos y el que será nuestro futuro Instituto”.

Esta área será responsabilidad de Sara Llorca, igual que la concejalía de Fiestas, que pasa a ser Tradiciones y Fiestas: “Un impulso a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, fiestas arraigadas que forman parte del patrimonio de Finestrat”.

Por último, hay cambios en delegaciones como Cultura, Biblioteca y Archivo Municipal, que pasan a manos de Héctor Baldó; Beatriz Quintillán suma a sus competencias Modernización y Nuevas Tecnologías; Mª Teresa Pérez asume Igualdad, Tomás Sellés toma Parques y Jardines y Salvador Martínez Vaño pasa a ser responsable de Cementerio y Párquings Municipales.

El reparto completo de concejalías

La alcaldesa Nati Algado seguirá llevando Empleo, Formación, Comunicación y Sanidad.

Víctor Darío Llinares Lloret dirige Aperturas y Actividades, Patrimonio y Urbanismo. Además, pasa a ser primer teniente de alcalde, puesto que ocupaba Algado con Pérez Llorca, y también portavoz de gobierno.

Donna R. Plummer: concejal de Comercio y Consumo, Mercados, Residentes de Otras Nacionalidades, Turismo. Asume además Participación Ciudadana y ostenta la segunda tenencia de Alcaldía.

Guillermo Lloret Martínez: concejal de Contratación, Hacienda y Obras públicas. Deja Parques y Jardines. Tercer teniente de alcalde.

Héctor Baldó Cordero: concejal de Fondos europeos, Padrón, Recursos Humanos, Transparencia. Asume Cultura, Biblioteca y Archivo Municipal, que eran competencia de Algado.

Beatriz Quintillán Martínez: Educación, Deportes, Movilidad, Tráfico y Seguridad ciudadana. Asume Modernización y Nuevas Tecnologías.

Estela Álvarez Fernández: concejal de Medio Ambiente, Playa y Agenda 2030. Asume la concejalía de nueva creación de Protección animal.

Sara Llorca Arroyo. Edil de Infancia y Juventud, y de Tradiciones y Fiestas.

Tomás Sellés Llorca: concejal de Limpieza Urbana, Gestión de Residuos, Mantenimiento, Servicios Técnicos y Partidas Rurales. Asume Parques y Jardines, que pertenecía a Guillermo Lloret.

Mª Teresa Pérez Pérez: concejal de Servicios Sociales y Tercera Edad. Asume Igualdad.

Salvador Martínez Vaño: nuevo concejal de Párquings Municipales y Cementerio, que ostentaba Tomás Sellés.