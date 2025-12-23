Hay fecha para retomar las obras del puente sobre el río Amadorio de La Vila... y está muy cerca

Las obras del puente sobre el río Amadorio de La Vila Joiosa, que se paralizaron en junio, se iniciarán en enero, el mismo mes que lo harán otros tres proyectos: la rotonda del acceso a Talaies, la del IES Marcos Zaragoza y la urbanización de la avenida Cervantes.

Las obras de ampliación del tablero del puente del río Amadorio (calle Cervantes) tienen como objetivo garantizar la seguridad estructural futura, mejorar la accesibilidad, actualizar las redes de servicios y poner en valor un elemento urbano clave en el municipio.

El proyecto volvió después de que el actual gobierno suspendiera las obras al detectarse deficiencias en la estructura a las que no daba solución en las anteriores actuaciones previstas en 2021. El presupuesto es de cerca de 900.000 euros.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha explicado que esta actuación permitirá tener aceras de 2,4 metros que mejoran la accesibilidad de una vía imprescindible de conexión en el municipio. El objetivo es que esté finalizado antes del verano.

El primer edil, en el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación para hacer balance de 2025 y desgranar los proyectos para 2026, ha destacado que es una obra "complicada pero es fundamental tener determinación. Es una inversión importante con la que garantizaremos la infraestructura y mejorará la accesibilidad".

En cuanto a las otras tres obras previstas para principios de año, Zaragoza indica que son proyectos que mejorarán la movilidad, ubicados en dos de las principales entradas el municipio.

Acceso al instituto

La rotonda tiene un presupuesto de un millón de euros y ordenará el tráfico en la intersección que da acceso al bulevar 3 del PP 33 y a la zona de Talaies. La glorieta prevista en el IES Marcos Zaragoza permitirá la mejora del acceso a este centro educativo con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

Además contempla la creación de un nuevo vial, una rotonda, un paso inferior y carriles bici. Para completar los proyectos de accesibilidad, se iniciará en enero la urbanización de la calle Cervantes con 700.000 euros de presupuesto.

El alcalde ha hecho balance del año y de la legislatura: "Llevamos dos años trabajando y el balance es positivo. Cogimos en 2023 un Ayuntamiento con mucha falta de organización, de coordinación entre departamentos, lo que fue un reto que teníamos por delante, y lo hemos conseguido entre todos".

El alcalde, en el desayuno navideño con los medios de comunicacion / INFORMACIÓN

El primer edil ha indicado que "gracias" a ese diagnóstico hace dos años y a que hicieron un presupuesto en seis meses, en tiempo y forma, en 2024 "tuvimos mucha actividad y fue un momento de organizar y planificar y empezar los proyectos".

En su intervención, Zaragoza ha asegurado que la estrategia del equipo de gobierno tiene tres ejes fundamentales: la vivienda, la escena urbana y la seguridad ciudadana. En el primer caso, enumera el desarrollo del Plan Vive que permitirá la construcción de 48 viviendas de VPO en la zona del Gasparot. Además, la puesta en marcha de planes parciales como el PP-4, donde está prevista la construcción de 1.500 viviendas.

Sobre escena urbana, el regidor ha indicado que se "han mejorado" y rehabilitado las calles con los planes de asfaltado: "Se pueden ver las mejoras a pie de calle".

Pero, además, “hemos puesto especial énfasis en la limpieza urbana y recogida de residuos mejorando dos veces el contrato para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos”. El primer edil avanzó que para 2026 también está previsto una nueva licitación del contrato de parques y jardines que pasará de 700.000 euros a 1.900.000 euros de presupuesto “para atender todas nuestras zonas verdes y jardinería”.

RPT

En cuanto a la seguridad ciudadana, ha incidido en la modificación de la RPT para poder ampliar el número de policías locales y el aumento de inversión destinada a este departamento en los últimos años con mejoras en material.

Aunque entiende que "falta que el Gobierno central haga su parte. No podemos tener una Guardia Civil a la que le faltan medios personales y materiales. Seguiremos reivindicando lo que es necesario para nuestro municipio".

Obras el año pasado en el puente del río Amadorio de La Vila / INFORMACIÓN

Sobre los proyectos desarrollados en 2025, ha recordado la rehabilitación y modernización de las rampas del parque Censal; en la Cala actuaciones como la realizada en la calle Terral, el parque urbano y de ocio, la rotonda de acceso y el PP-1; y el ascensor que une la playa centro con Barberes sur o el bulevar del Torres.

"Las obras de este bulevar van a permitir que los peatones tengan un recorrido complemente accesible y mejorar el tráfico en una de las entradas a La Vila, sostiene el primer edil. Otros proyectos han sido los realizados en centros escolares, como el ascensor del CEIP Mare Nostrum, la cocina del colegio Hispanitat o las mejoras en Poble Nou.

Presupuestos

El primer edil ha hablado de la gestión económica realizada este año en la que, por tercera vez consecutiva, "se ha aprobado un presupuesto en tiempo y forma. Tres de tres". Zaragoza ha desvelado que las cuentas no han recibido ninguna alegación, por lo que podrán aprobarse definitivamente para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

Así, destaca que las cuentas municipales para 2026 son de 73,9 millones de euros, de los que 23,2 millones son del plan de inversiones plurianual. "El presupuesto es una herramienta fundamental que tenemos para poder trabajar", añade.

El alcalde ha enumerado los proyectos que se incluyen en este plan de inversiones con financiación externa y que espera que empiecen "todos en 2026":