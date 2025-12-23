Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si vas paseando por este pulmón verde de Benidorm, te encontrarás con un gimnasio gratuito

El Ayuntamiento amplía la oferta deportiva y lúdica en el parque de El Moralet

La nueva zona para deporte en Benidorm

La nueva zona para deporte en Benidorm / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Benidorm amplía la oferta lúdica y deportiva de la gran zona verde del parque de El Moralet con la instalación de un nuevo gimnasio al aire libre. En concreto, este espacio deportivo va a contar con elementos para el levantamiento de pesas y está enfocado a usuarios de 14 años en adelante.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate explica que los nuevos elementos se están instalando en la entrada a El Moralet por la zona de Mercasa junto a los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera, "atendiendo así a la petición que han cursado la Concejalía de Deportes y los vecinos y usuarios de El Moralet".

Por su parte, el concejal de Deportes, Javi Jordá, que ha visitado la zona donde se están instalando los elementos gimnásticos, ha explicado que son pequeñas actuaciones, "pero muy importantes, ya que amplían los recursos disponibles para la promoción del deporte y los hábitos saludables y de los que, además, se benefician personas de todas las edades".

Visita de ediles al parque

Visita de ediles al parque / INFORMACIÓN

Además de la creación de nuevos espacios de ocio como es este caso, el edil de Parques y Jardines ha indicado que las intervenciones "las llevamos a cabo en todos los barrios porque son una prioridad para este gobierno".

Demanda

González de Zárate ha insistido en que el Ayuntamiento "continuará mejorando estas zonas que son muy demandadas y sobre las que los vecinos nos piden que actuemos".

Benidorm, ha continuado el concejal, es una ciudad con un número importante de parques y zonas verdes distribuidas por todos los barrios; espacios que tienen un uso intensivo y que en muchos casos tienen 20 o 25 años, por lo que necesitan ir renovando sus elementos.

"Y eso es lo que hacemos y vamos a seguir haciendo: poner al día todos nuestros parques para que tanto las zonas infantiles como de biosaludables y gimnasios al aire libre estén en el mejor estado para nuestra población más joven y más mayor", ha concluido.

