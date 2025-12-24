Pérez Llorca visita a los mayores de la Residencia Santa Marta en La Vila Joiosa para felicitar la Navidad

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pasado la mañana de Nochebuena en La Vila Joiosa, donde ha visitado la Residencia Asilo Santa Marta y mantuvo un pequeño encuentro con los usuarios, familiares y trabajadores del centro. El jefe del Consell, sin embargo, no ha traído consigo ningún anuncio para el municipio en su visita navideña.

Acompañado por el alcalde, Marcos Zaragoza, y las conselleras Marian Cano, de Industria, Comercio y Turismo, y Elena Albalat, de Servicios Sociales, Pérez Llorca ha declarado a su llegada que "es un doble placer" para él estar en La Vila, a la que considera parte de su casa por estar muy cerca de Finestrat. Al mismo tiempo, ha asegurado que tenía ganas de compartir con las personas mayores del asilo en "un día tan especial para todos como es Nochebuena".

El alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. / Pereira

Preguntado sobre cuáles serían las líneas de su primer discurso de fin de año, el jefe del Consell se ha confesado como "una persona de carácter muy optimista" y, en su opinión, "los discursos son para desear buenas noticias a todo el mundo, evidentemente haremos un repaso de algunas cosas que han pasado durante el año, pero sobre todo hablaré con mucho optimismo y mucho futuro, que es lo que tiene esta tierra".

Pide más acciones a Sánchez

En clave política, Pérez Llorca ha valorado positivamente la publicación en el BOE de las exenciones en IRPF y Sociedades sobre las ayudas de la Generalitat a los profesionales y empresas golpeadas por la dana. "Es una buena noticia, yo creo que era de justicia que las personas que han recibido una ayuda no tuvieran que pagar impuestos por ella", ha explicado el presidente autonómico.

No obstante, Pérez Llorca considera que "es insuficiente" este gesto: "Recuerdo que he hecho cien propuestas al presidente y esta es la segunda que acepta. Hay cuestiones muy importantes para la Comunidad como acelerar las obras de la dana, el financiamiento, el fondo de nivelación o la bajada del IVA al 4 % para la adquisición de vivienda". Por todo ello, el jefe del Consell postula que sigue habiendo un "déficit muy importante para la Comunidad Valenciana" por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Condena a las pintadas contra la sede del PP en Finestrat

La visita, además, se ha producido poco después de que el grupo independentista Arran hubiese reivindicado pintadas en la sede del PP de Finestrat, municipio donde Pérez Llorca fue alcalde hasta su investidura como presidente de la Generalitat. A este respecto, el político finestrense ha expresado su condena y ha invitado a todos los "políticos demócratas" a hacer lo mismo, pues señala que la violencia no tiene cabida en estas fechas ni en un municipio que, asegura, es ejemplo de consenso.