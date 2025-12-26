Luz verde para la primera Entidad de Gestión y Modernización de un polígono en la Marina Baixa

Nace la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de un polígono industrial de la Marina Baixa. La Junta de Gobierno Local de La Vila Joiosa ha aprobado definitivamente la constitución de la EGM Parc Empresarial La Vila-El Torres, otorgándole plena personalidad jurídica e incorporando el convenio de colaboración, los estatutos, el plan de actuación inicial y el nombramiento de la junta directiva de esta entidad.

La EGM se crea con un amplio respaldo del empresariado del área industrial de El Torres. En la Asamblea de ratificación del 25 de septiembre de 2025, la constitución de la misma se aprobó por el doble de la mayoría cualificada exigida por la Ley 14/2018, según ha recordado este viernes el Consistorio.

Con esta ratificación, El Torres se consolida como la primera área industrial de la Marina Baixa en contar con una EGM y la número 47 de la Comunidad Valenciana, avanzando hacia el nuevo modelo de áreas empresariales impulsado por la Generalitat e Ivace.

Con la EGM pasamos de tener un simple polígono a consolidar un área empresarial integrada en la ciudad Marcos Zaragoza — Alcalde de La Vila Joiosa

La junta directiva de la EGM estará presidida por Carla van Barneveld, con José Manuel Segrelles como vicepresidente y un equipo integrado por representantes de empresas del propio polígono, configurando un modelo de cogobernanza público-privada.

El alcalde Marcos Zaragoza subrayó que “con la EGM pasamos de tener un simple polígono a consolidar un área empresarial integrada en la ciudad”, poniendo el acento en la importancia de “trabajar con estrategia, calendario y método para ejecutar proyectos y no quedarnos solo en promesas”.

La concejal de Industria, Comercio y Desarrollo Empresarial, Rosa Llorca, destacó que la EGM “es una herramienta tangible para profesionalizar la gestión del área industrial, atraer inversión, mejorar los servicios comunes y reforzar la competitividad de las empresas ubicadas en El Torres”.

La constitución de la EGM sitúa al Parc Empresarial La Vila-El Torres en una “posición ventajosa para concurrir a las principales líneas de financiación autonómicas dirigidas a polígonos industriales”, entre ellas las ayudas de Ivace para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos o subvenciones a planes de actuación, entre otras.

Actuaciones prioritarias

El Ayuntamiento de Villajoyosa y la nueva EGM trabajarán coordinadamente para presentar proyectos a estas convocatorias, priorizando actuaciones como la mejora de accesos y viales, la señalética unificada, la digitalización de servicios, la eficiencia energética, la seguridad, la movilidad y la integración paisajística del polígono con el resto de la ciudad.

El alcalde insistió en que la ratificación de la EGM Parc Empresarial La Vila-El Torres “no es una actuación aislada, sino una pieza clave en la visión de una ciudad completa, que refuerza sus barrios, su centro histórico, su litoral, su economía y, al mismo tiempo, su tejido industrial y logístico”.

Para el Gobierno local, la nueva EGM “refuerza la idea de que Villajoyosa debe planificar la ciudad como un todo: conectando el desarrollo del puerto, el comercio local, el turismo y el patrimonio con un parque empresarial competitivo, capaz de atraer inversiones, retener talento y generar empleo estable de calidad".