El Ayuntamiento de Benidorm prorroga la gestión de playas sin licitación y encadena ya cinco ampliaciones del contrato

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Benidorm celebrado este lunes ha aprobado por unanimidad una nueva prórroga del contrato de gestión de las playas por un año más. Es un servicio que continúa sin salir a licitación definitiva y que suma ya cinco ampliaciones consecutivas desde el vencimiento del contrato inicial. Además, los grupos han votado de forma unánime al reconocimiento de los ciudadanos Jaume Antón, Rafael Doménech y José Antonio Añón para dar sus nombres a una calle y dos edificios públicos.

La gestión de las playas de Benidorm, que incluye hamacas, sombrillas, socorrismo, playas accesibles y limpieza, seguirá en manos del actual adjudicatario al menos hasta enero de 2027 tras la aprobación de una nueva prórroga por importe de más de dos millones de euros. Se trata de la quinta ampliación de un contrato que, a falta de un nuevo concurso público, continúa enlazando prórrogas de manera provisional.

Garantizar la continuidad

Desde el equipo de gobierno se ha justificado la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial, tanto por su impacto económico como por su repercusión directa en la imagen turística de la ciudad.

La edil responsable Mónica Gómez ha precisado que la prórroga no conlleva compensaciones económicas adicionales por el periodo afectado por las restricciones sanitarias de la pandemia, al entenderse ya concedidas en acuerdos plenarios anteriores.

Recogida de residuos

A esta situación se suma la continuidad, también aprobada en pleno, del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos para 2026, también a la espera de una nueva adjudicación. El presupuesto anual del servicio de este año ha ascendido a 15.265.651,17 euros.

Aida García Mayor, concejala de Contratación, ha argumentado que el nuevo contrato “está en fase de presentación de ofertas tras haberse aprobado los nuevos pliegos y al no haber aún adjudicatario es necesario mantener el servicio hasta que haya una adjudicación”. El gobierno municipal ha insistido en que ambos expedientes cuentan con informes técnicos favorables.

Numerosos familiares

Por otra parte, el pleno municipal aprobó por unanimidad poner el nombre de Jaume Antón Grau a una calle de la ciudad; designar el auditorio del Centro Cultural como Auditorio Rafael Doménech Pardo; y denominar el albergue juvenil y zona de acampada del Parc de la Séquia Mare con el nombre de José Antonio Añón Ramón.

El acuerdo, impulsado por la Junta de Portavoces, contó con la presencia de numerosos familiares y representantes de la sociedad civil y supone un reconocimiento público a tres figuras clave de la vida cultural, musical y asociativa de Benidorm.