Benidorm aprueba la segunda remesa de bonos consumo que asciende a 420.000 euros

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el lunes el pago de la segunda remesa de bonos consumo canjeados dentro de la campaña municipal #BenidormTeDaMás. Como es sabido se trata de una iniciativa destinada a dinamizar el comercio local y apoyar a los establecimientos de la ciudad durante la campaña navideña. La segunda partida asciende a 419.130 euros y corresponde a los cerca de 500 establecimientos que se unieron a la campaña.

Esta remesa es la que abona a los 494 establecimientos las compras efectuadas entre el 22 y el 28 de diciembre, por los usuarios del bono consumo. El alcalde Toni Pérez ha recordado que el Ayuntamiento ya ha abonado los 351.690 euros correspondientes a la primera remesa, que incluía los bonos canjeados durante la primera semana de la campaña.

Pérez ha destacado que se está cumpliendo con “el compromiso de que los recursos de esta iniciativa lleguen de forma rápida y ágil a los comercios”. La previsión municipal es que el pago de esta nueva remesa se haga efectivo en los próximos días.

El alcalde también ha avanzado que, a falta de tres jornadas para que finalice la sexta edición de #BenidormTeDaMás y de conocer el impacto global de la campaña, ya se ha superado el número de establecimientos participantes respecto a la Navidad de 2023, lo que confirma la buena acogida de la iniciativa entre el tejido comercial local.

Más de 42.000 descargas

Según los datos facilitados por la Concejalía de Comercio, desde el inicio de la campaña el pasado 15 de diciembre más de 42.200 personas empadronadas y mayores de 18 años han solicitado y descargado sus bonos, lo que supone un importe total de 1.268.480 euros.

Hasta el mediodía de este lunes, un total de 27.019 personas ya habían canjeado sus bonos en más de 38.000 operaciones de compra.

Atención presencial

Por otro lado, la atención presencial ha registrado una intensa actividad, con cerca de 3.000 personas atendidas en los puntos habilitados por el Consistorio para facilitar el acceso a los bonos a ciudadanos sin medios o conocimientos tecnológicos.

En concreto, en el punto del salón de actos del Ayuntamiento se ha atendido a 2.100 personas, a las que se suman otras 848 en las extensiones administrativas. El punto de atención del Ayuntamiento permanecerá abierto también este martes, día 30, en horario de 08:00 a 15:00 horas.