El PSOE califica de “demoledor” el balance de 2025 y acusa a Toni Pérez de opacidad y parálisis en el Ayuntamiento

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, ha denunciado la gestión “opaca” y la “parálisis administrativa” del Gobierno local del PP durante un encuentro informativo en el que ha realizado balance del año 2025. El curso político deja a Benidorm, según su versión, con serios riesgos económicos, mientras su grupo propone nuevas instalaciones deportivas y culturales en los barrios de La Cala y el Rincón de Loix.

El Grupo Municipal Socialista ha realizado este lunes un balance “demoledor” de la gestión del alcalde Toni Pérez durante el año 2025. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado que el ejercicio cierre con una ciudad “paralizada”, un Ayuntamiento que se enfrenta a la más que probable “quiebra técnica” derivada de la sentencia de Serra Gelada y un alcalde que ha continuado actuando con una “altivez y prepotencia” impropias de su cargo.

Escudero de Mazón

Escoda ha criticado que Toni Pérez haya estado más pendiente de sus “fotos y viajes” y de ejercer como “escudero fiel” de un Carlos Mazón “defenestrado” que de resolver los problemas reales de los benidormenses. “Ha convertido Benidorm en el búnker y refugio de Mazón, organizándole actos para blanquear su imagen cuando no podía salir a la calle en otros puntos de la Comunitat”, ha añadido.

La portavoz socialista ha subrayado que 2025 ha sido el año de los “varapalos institucionales” al Gobierno del PP por su falta de transparencia. Tanto el Síndic de Greuges como la Sindicatura de Cuentas han llamado la atención al Ayuntamiento por impedir el acceso a la información a ciudadanos y grupos de la oposición.

En este sentido, ha recordado que una denuncia del PSOE ante el Tribunal de Cuentas ha permitido recuperar varios millones de euros del denominado premio hotelero tras más de dos décadas. “Gobernar con mayoría absoluta no da derecho a convertir el Ayuntamiento en un cortijo opaco”.

Sin licitar contratos

En cuanto a la gestión diaria, Escoda ha denunciado la “incapacidad manifiesta” del Ejecutivo local para licitar contratos esenciales. Aunque se han sacado a concurso algunos servicios tras años de retraso, otros como el mantenimiento del alumbrado y semáforos, la limpieza de dependencias municipales o la zona azul siguen sin resolverse. “Llegan siempre tarde y mal, obligando a prórrogas o a trabajar fuera de contrato, lo que supone más gasto y peores servicios”, ha explicado.

La portavoz socialista también ha criticado el borrador del presupuesto de 2026, al que ha calificado de “carta a los Reyes Magos cargada de promesas incumplidas”, tras un año de “sequía presupuestaria y desidia”. Ha denunciado que el alcalde vuelva a anunciar proyectos repetidos como la pista de atletismo, la Plaza de Toros, el albergue de la Séquia Mare o el Centro de Salud del Rincón, todos ellos con retrasos o sin ejecutar.

Pabellón deportivo en La Cala

De cara a 2026, el PSOE ha presentado propuestas centradas en los barrios, la juventud y el deporte. Entre ellas, aprovechar los locales que quedarán vacíos tras la apertura del nuevo Centro de Salud del Rincón para reubicar la biblioteca, la extensión administrativa y crear un Espai Jove que ofrezca alternativas de ocio, formación y asesoramiento.

Asimismo, los socialistas han reiterado la necesidad de construir un tercer pabellón deportivo en La Cala, que complemente la futura pista de atletismo en la zona de Poniente. “Es una infraestructura que Benidorm necesita y que incluso figuraba en el programa electoral del PP. Esperamos que en 2026 dejen de prometer y empiecen a ejecutar”, ha concluido Escoda.