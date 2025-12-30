Benidorm da nueva luz al mirador del Castell para hacerlo más atractivo y menos contaminante

El denominado Balcón del Mediterráneo,uno de los enclaves más visitados de Benidorm, tendrá nueva luz según ha dictaminado la junta de gobierno que ha aceptado ejecutar el proyecto de renovación del alumbrado ornamental de este personal lugar. La iluminación dotará de mayor atractivo al mirador a la vez que disminuirá la emisión de dióxido de carbono que produce el actual equipo.

El proyecto, con un presupuesto de casi 180.000 euros, se engloba bajo la financiación de los fondos europeos Next Generation en el epígrafe Embellecimiento del Casco Antiguo:”Renovación de Alumbrado Ornamental del Acantilado del Balcón del Mediterráneo”.

Iluminación más adecuada

La actuación contempla poner en marcha una iluminación adecuada a su convivencia con el elemento marino y criterios de mínima invasión así como la mejora de las luminarias de la cara oeste y la sustitución de los proyectores del lado este con nuevos equipos de “alta eficiencia”, según ha explicado el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz.

La renovación incorporará un sistema de telegestión “que permite el control, regulación y supervisión remota de la instalación, garantizando así una gestión eficiente, flexible y sostenible del alumbrado al tiempo que mantiene el carácter emblemático del enclave y minimiza los impactos sobre el medio marino y el cielo nocturno”.

Para respetar la zona natural, los proyectores se instalarán en la parte superior del acantilado apuntando hacia zonas concretas estudiadas previamente, evitando así la proyección directa hacia el mar o el cielo nocturno.

Un sistema desgastado

Muñoz ha señalado que el actual sistema de iluminación ornamental presenta un “importante estado de obsolescencia” y numerosos puntos de luz sin servicio, especialmente en la cara este del acantilado. “Ello afecta de forma negativa a la calidad lumínica del entorno y a su adecuada puesta en valor” ha precisado el edil.

Con la ejecución de este proyecto se calcula una reducción de la potencia instalada superior al 80%, manteniendo los niveles de iluminación, así como una disminución del consumo energético y la contaminación lumínica.

Ejecución de cinco meses

La potencia total prevista será de 1.107 vatios y el consumo anual pasará de los 10 kW actuales a 1,84. En total, la diferencia prevista de consumo en Kilovatios será de 34.680. También se verá afectado el coste del consumo anual, que pasará de los 8.783,52 euros actuales a 1.535,40 euros. La reducción de emisiones de CO2 al año se ha estimado en 8.982 kilos.

El plazo de ejecución se sitúa en cinco meses y el plazo de garantía se ha establecido en un año una vez haya sido entregada la obra.