La Nucia acoge un encuentro para reforzar los medios de las policías locales y la protección civil en la provincia de Alicante

La Generalitat Valenciana ha destinado durante 2025 más de 312.000 euros a la mejora de los medios materiales y equipos de las policías locales y de las entidades de voluntariado de protección civil de 60 municipios alicantinos, en un intento de reafirmar la seguridad pública y la modernización de los servicios municipales. Los datos los ha aportado este martes el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en su visita a La Nucia donde se ha reunido con responsables de la Policía Local de 13 municipios alicantinos.

La Generalitat ha concedido ayudas por un importe total de 312.904,59 euros en 2025 para la adquisición de medios y equipos destinados a las policías locales y a las entidades de voluntariado de protección civil de 60 municipios de la provincia de Alicante. Así lo ha destacado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, durante su visita a La Nucia.

En el encuentro, Valderrama ha ratificado “el compromiso del Consell con la seguridad pública”, subrayando que las principales actuaciones de su departamento están orientadas a fortalecer el sistema valenciano de seguridad desde la formación técnica, la coordinación entre administraciones y la modernización de los recursos.

A la reunión han asistido el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano; el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig; y responsables policiales de Altea, Alcoy, l’Alfàs del Pi, Aspe, Benidorm, Benissa, Finestrat, Xàbia, Monforte del Cid, La Nucía, Ondara, El Verger y Teulada.

Reglamento de promoción y movilidad

El conseller ha explicado que para reforzar este objetivo se ha creado la nueva Dirección General de Seguridad Pública y ha avanzado que, a lo largo de la legislatura, se aprobarán diversos decretos de desarrollo reglamentario que establecerán las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de los cuerpos de Policía Local.

“Queremos priorizar la seguridad de nuestros agentes y la modernización del servicio, garantizando que ningún municipio, independientemente de su tamaño, se quede atrás”, ha señalado Valderrama, invitando a los responsables locales a trasladar sus necesidades e inquietudes.

Chalecos, emisoras y tablets

En el apartado presupuestario, el conseller ha destacado que en 2026 la Generalitat mantendrá el esfuerzo inversor para seguir reforzando los recursos de seguridad municipal. Gracias a estas ayudas, en 2025 se han subvencionado con 74.519,22 euros la compra de chalecos antibalas para policías locales de 25 municipios; con 95.686,93 euros la adquisición de emisoras de la red COMDES en 20 localidades; y con 15.339,88 euros la dotación de tablets para vehículos policiales de 10 municipios alicantinos.

Asimismo, se han destinado 94.681,28 euros al equipamiento del personal voluntario de 21 agrupaciones, asociaciones o entidades colaboradoras de protección civil, y otros 32.677,28 euros a la financiación de los seguros del voluntariado de 34 entidades de la provincia.

Valderrama ha remarcado que las nuevas convocatorias de ayudas previstas para 2026 “volverán a mostrar el compromiso del Consell con el refuerzo de la seguridad y el apoyo a los municipios, especialmente a los más pequeños”.

Campo de Entrenamiento de Perros

Durante su estancia en La Nucia, el conseller también ha visitado el Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de Rescate en Estructuras Colapsadas, un recinto de referencia para la formación de unidades caninas y de distintos servicios de emergencia. Valderrama ha valorado este equipamiento como una infraestructura estratégica para la protección civil, diseñada para el entrenamiento ante grandes catástrofes naturales como terremotos y derrumbes estructurales.