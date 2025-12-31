Altea acaba el año implantando la recogida del biorresiduo

Gracias a una subvención de 657.000 euros, concedida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, Altea ha terminado el año 2025 con la implantación de la recogida separada del biorresíduo, “culminándose con éxito, de este modo, la ejecución de la actuación estratégica y el compromiso municipal en la gestión responsable de los recursos públicos, reforzándose así por el Ayuntamiento el cumplimiento riguroso de los requisitos asociados a los fondos europeos”, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco.

La inversión total asciende a 702.450,74 euros “destinados a dotar al municipio de los medios necesarios para una implantación planificada y eficaz del nuevo sistema que se iniciará de forma progresiva durante el primer semestre de 2026”, ha informado el edil. Orozco ha añadido que la totalidad de la inversión “está vinculada a la ayuda europea, siendo ejecutada conforme al proyecto aprobado y justificada dentro del plazo establecido, garantizando así la correcta aplicación de los recursos públicos”.

El concejal ha destacado que la recogida diferenciada del biorresiduo “constituye una pieza clave del nuevo modelo de gestión de residuos, dado que esta fracción representa aproximadamente el 50 por ciento del contenido de la bolsa de basura doméstica”, y ha asegurado que su separación “permite reducir el volumen de residuos destinados al vertedero y avanzar hacia los objetivos legales en materia de reciclaje y economía circular”.

Un momento de la demostración del material de recogida de biorresiduo en Altea ante el alcalde (derecha), el concejal de Medio Ambiente y la edil de Infraestructuras / INFORMACIÓN

Contenedores con control de acceso mediante tarjeta en la vía pública

En una visita del alcalde de Altea, Diego Zaragozí, la concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, y el concejal de Medio Ambiente al almacén de la Empresa Pública Municipal, donde se expone el material adquirido para el nuevo sistema de recogida del biorresíduo listo para ponerlo en funcionamiento este año 2026, Jose Orozco ha desgranado que de los 702.450,74 euros de la inversión “se han destinado 228.412,91 euros para la compra de 110 contenedores ‘inteligentes’ de 2.100 litros, con control de acceso mediante tarjeta, destinados a la recogida de la fracción orgánica en vía pública.

Otros 14.399 euros para la adquisición de 3.240 rollos de bolsas compostables de uso doméstico, 9.111,30 euros para adquirir 200 contenedores de 120 litros destinados a restaurantes y grandes generadores, dentro del sistema de recogida puerta a puerta, 397.485 euros para la incorporación de 3 camiones eléctricos alineados con criterios de reducción de emisiones y eficiencia energética específicamente destinados para la recogida del biorresiuo y otros 53.042,53 euros para un servicio de educación ambiental orientado a informar a la población y preparar a la ciudadanía para la correcta implantación del nuevo sistema”.

Calendario de implantación progresiva

Jose Orozco ha adelantado que la implantación del sistema de recogida del biorresíduo “comenzará con una primera fase en la que el servicio se pondrá en marcha con los grandes generadores como son los establecimientos de restauración y de actividades económicas con alta producción de residuos orgánicos”. Posteriormente, se procederá “a la implantación de los contenedores de fracción orgánica con control de acceso en la vía pública, adaptando el modelo a las distintas zonas del municipio y favoreciendo un uso responsable del sistema por parte de la ciudadanía”.

Al respecto, la concejala Aurora Serrat ha matizado que este despliegue gradual “permitirá ajustar el servicio, reforzar las acciones de información y educación ambiental y garantizar una correcta separación del biorresiduo desde el inicio”.

Por último, al alcalde Diego Zaragozí ha manifestado que con esta actuación, “el Ayuntamiento de Altea consolida su compromiso con la sostenibilidad, la mejora de los índices de recogida selectiva y el cumplimiento de los objetivos marcados por la legislación en materia de residuos, avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente, responsable y respetuoso con el medio ambiente”.