El Ayuntamiento de Benidorm celebra los beneficios de la campaña de bonos consumo

La sexta edición de la campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMas se ha cerrado, según han informado desde el Ayuntamiento de Benidorm, con una facturación superior a los 3,5 millones de euros en la economía social. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha facilitado estos datos de una edición en la que han participado 495 establecimientos.

Según sus cálculos, esto supone que por cada euro municipal invertido en la campaña se han realizado ventas por el valor de casi tres euros, cosa que según Pérez “acredita el acierto y ratifica el éxito de este programa, que inyecta economía en los hogares y dinamismo y actividad en los locales comerciales”.

En total, entre el 16 y el 31 de diciembre, 45.093 personas se descargaron sus bonos consumo. Esta cifra corresponde a casi el 64 % de los empadronados que podían ser beneficiarios de la campaña, un total de 70.547 personas. Así, se han contabilizado 135.280 bonos descargados, de los cuales se han canjeado 121.591, lo que representa una aportación municipal de 1.215.910 euros y una facturación lineal de 2.431.820 euros, según datos del Ayuntamiento.

Toni Pérez calcula que, a la vista de estas cifras, la campaña ha supuesto “en realidad una facturación de 3.544.752 euros” que equivaldría a 2,92 euros de beneficios por cada euro invertido desde el Ayuntamiento. Por ello, el alcalde de Benidorm ha insistido en el “éxito” de la campaña y ha avanzado que mantendrá estas iniciativas “mientras la economía local lo permita”.

Además, ha recordado que ya se han abandonado a los comercios dos remesas hasta el 29 de diciembre, una por valor de 351.690 euros y otra de 419.130 euros, que suman un total de 770.820 euros. Esa cifra corresponde a más del 63 % de la facturación total, y según el alcalde la última remesa se aprobará antes del sábado 10 de enero.