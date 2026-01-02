Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica

La mayoría de los municipios alicantinos mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes prevista para el lunes 5 de enero pese a las previsiones de lluvias. Mientras Alicante trasladará a un pabellón la Cabalgata de las Carteras Reales por los pronósticos de lluvia para el domingo y mantiene, de momento, el acto principal para el lunes, en Alcoy también descartan suspender la celebración a la espera de previsiones más exactas. En Elche se ha cancelado la venta de sillas de la cabalgata ante la sospecha de lluvias, pero no ha cancelado el desfile.

Otros municipios se mantienen con el acto convocado. Es el caso de Benidorm, que anuncia la llegada de los Reyes Magos con una Cabalgata “en la que participarán un millar de personas” partiendo desde el Parque de Elche y culminará en el auditorio Julio Iglesias.

Sin embargo, en Benidorm trabajan “en una alternativa ante la posibilidad de lluvia” y el alcalde, Toni Pérez, ha asegurado que “Benidorm hará posible que la Cabalgata, sea cual sea la meteorología, sea tan brillante y tan maravillosa para todos como en los últimos años”. Por eso, desde el consistorio trabajan “en una alternativa que, llegado el caso, se comunicará a la ciudadanía por los canales oficiales”.

En La Vila Joiosa, también en la Marina Baixa, la Cabalgata de Reyes está convocada para el lunes día 5 a las 18:30 horas, y hará el recorrido desde la plaza de la Generalitat hasta la Barbera, mientras que en Altea harán lo propio el 5 de enero desde la avenida Jaume I hasta la Plaça dels Esports “a la espera de cambios por motivos meteorológicos”.

Sant Joan d’Alacant también mantiene su Cabalgata, prevista para el lunes a las 17:30 y en la que han anunciado repartos de golosinas sin gluten para los niños celiacos.

Por último, también hay Cabalgata de Reyes prevista en La Nucia, desde la avenida Marina Baixa hasta el auditorio municipal el lunes a partir de las 18:00 con “carrozas, bailes, escenas bíblicas” y reparto de regalos, mientras que en Confrides el acto está previsto que empiece a las 19:00.