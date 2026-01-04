Detenido un hombre por robar en cuatro ocasiones mediante el método del "tirón de cadena"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años de edad en Benidorm por la presunta comisión de cuatro robos con violencia cometidos mediante el método del “tirón de cadena”, tras una investigación iniciada a raíz de varias denuncias presentadas en un corto periodo de tiempo.

El arrestado actuaba principalmente contra personas de edad avanzada, aprovechando su vulnerabilidad. El modus operandi consistía en abordar a las víctimas por la espalda y de forma sorpresiva, con el objetivo de evitar cualquier reacción defensiva, para después arrancar de un fuerte tirón cadenas de oro u otras joyas que llevaban colgadas al cuello.

Las joyas sustraídas, especialmente cadenas de oro, eran posteriormente fáciles de introducir en el mercado de compra y venta de este metal precioso. Durante la investigación, los agentes lograron relacionar al sospechoso con cuatro robos con violencia, cometidos contra mujeres de entre 67 y 78 años. En estos asaltos, el detenido sustrajo una cadena de oro con dos anillos, una cadena de oro, tres cadenas de oro y un collar de oro y brillantes valorado en 3.800 euros.

La detención se produjo cuando el investigado intentó cometer un nuevo robo, esta vez contra un hombre de 67 años, pero fue sorprendido por un vigilante de seguridad fuera de servicio, que alertó al CIMACC-SALA 091. Los agentes se desplazaron al lugar y procedieron a su arresto.

Tras la detención, la Policía realizó una entrada y registro en el domicilio del arrestado, situado en Alicante, desde donde se desplazaba para actuar en Benidorm. En la vivienda se intervinieron varias cadenas y collares de oro, que presentaban roturas y que, según los investigadores, podrían proceder de robos cometidos mediante el mismo método.

Algunas de las víctimas sufrieron lesiones leves como consecuencia de la violencia empleada para arrancarles las joyas del cuello. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan que el detenido esté implicado en otros siete robos con violencia actualmente en fase de investigación.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm, tras la práctica de las diligencias policiales.