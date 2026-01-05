Altea también cambia: la Cabalgata de Reyes será a cubierto

Altea ha decidido trasladar la Cabalgata de los Reyes Magos a un lugar interior ante la previsión de lluvias a lo largo de la jornada. Será en el Palau dels Esports donde tendrá lugar la mágica celebración.

El evento se celebra este lunes a las 18:00 horas, manteniendo el horario previsto. Sus Majestades de Oriente llegarán igualmente para compartir este momento tan esperado con los niños y niñas del municipio, explican fuentes municipales.

El acceso al Palau dels Esports se realizará exclusivamente por el camino del Instituto, a partir de las 17:30 horas, por lo que se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones y acudir con antelación.

Recorrido

Por otro lado, en Altea la Vella se mantiene el horario y lugar del recorrido ya que no da previsión de lluvia.

Desde la organización se agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas, y se anima a todos a disfrutar de esta jornada tan especial.