Celebración
Altea también cambia: la Cabalgata de Reyes será a cubierto
El Ayuntamiento toma la decisión de trasladar la mágica noche al Palau dels Esports por la lluvia
Altea ha decidido trasladar la Cabalgata de los Reyes Magos a un lugar interior ante la previsión de lluvias a lo largo de la jornada. Será en el Palau dels Esports donde tendrá lugar la mágica celebración.
El evento se celebra este lunes a las 18:00 horas, manteniendo el horario previsto. Sus Majestades de Oriente llegarán igualmente para compartir este momento tan esperado con los niños y niñas del municipio, explican fuentes municipales.
El acceso al Palau dels Esports se realizará exclusivamente por el camino del Instituto, a partir de las 17:30 horas, por lo que se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones y acudir con antelación.
Recorrido
Por otro lado, en Altea la Vella se mantiene el horario y lugar del recorrido ya que no da previsión de lluvia.
Desde la organización se agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas, y se anima a todos a disfrutar de esta jornada tan especial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- Benidorm aprueba la segunda remesa de bonos consumo que asciende a 420.000 euros
- El Ayuntamiento de Benidorm celebra los beneficios de la campaña de bonos consumo
- Altea acaba el año implantando la recogida del biorresiduo
- Benidorm da nueva luz al mirador del Castell para hacerlo más atractivo y menos contaminante
- Relleu celebra su fiesta más arraigada: Sant Antoni del Porquet
- El Ayuntamiento de Benidorm prorroga la gestión de playas sin licitación y encadena ya cinco ampliaciones del contrato
- Detenido un hombre por robar en cuatro ocasiones mediante el método del 'tirón de cadena