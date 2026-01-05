Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración

Altea también cambia: la Cabalgata de Reyes será a cubierto

El Ayuntamiento toma la decisión de trasladar la mágica noche al Palau dels Esports por la lluvia

Los Reyes Magos en Altea, en una imagen de archivo

Los Reyes Magos en Altea, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Altea ha decidido trasladar la Cabalgata de los Reyes Magos a un lugar interior ante la previsión de lluvias a lo largo de la jornada. Será en el Palau dels Esports donde tendrá lugar la mágica celebración.

El evento se celebra este lunes a las 18:00 horas, manteniendo el horario previsto. Sus Majestades de Oriente llegarán igualmente para compartir este momento tan esperado con los niños y niñas del municipio, explican fuentes municipales.

El acceso al Palau dels Esports se realizará exclusivamente por el camino del Instituto, a partir de las 17:30 horas, por lo que se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones y acudir con antelación.

Recorrido

Por otro lado, en Altea la Vella se mantiene el horario y lugar del recorrido ya que no da previsión de lluvia.

Desde la organización se agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas, y se anima a todos a disfrutar de esta jornada tan especial.

