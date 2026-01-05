Las graves goteras de la Biblioteca de Benidorm: documentos históricos destruidos y un peligro para trabajadores y usuarios

La Biblioteca Municipal de Benidorm hace aguas. Se repiten los graves problemas de goteras, desprendimientos y humedades sucedidos cada vez que llueve. Así lo denuncia el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que ha remitido un escrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico alertando de una situación que, según exponen, se ha convertido en “una pesadilla que se repite una vez tras otra cada vez que llueve”. Desde el sindicado han alertado que no solo es un problema de salud para los lectores y trabajadores, afectados por olores y humedad: una buena parte de los documentos se han visto afectados, entre ellos algunos de gran valor, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX.

En la denuncia, firmada por el secretario local del SPPLB, Francisco Ángel González Gómez, se detalla que los últimos episodios de lluvia han provocado “desperfectos en el techo de la biblioteca central como consecuencia del problema de acumulación de agua”, con “desprendimiento de las placas y las intensas goteras” tanto en la sala infantil como en la sala de adultos. Este diario ya alertó de varios, episodios, como el cierre de la sala infantil el pasado 2024.

El sindicato advierte de que estos daños “pueden provocar un riesgo creciente para los usuarios”, y recuerda que la sala infantil permanece cerrada al público, mientras que el resto del edificio continúa en funcionamiento pese a las filtraciones.

Un deterioro que se arrastra desde hace una década

Desde el SPPLB se subraya que estos episodios no son hechos aislados, sino “el síntoma más evidente de un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de diez años” y que actualmente “afecta ya a la seguridad, la salud laboral y la conservación del patrimonio cultural”, señalan.

El escrito alerta de que las humedades más graves se concentran en la sala infantil, uno de los espacios más utilizados del edificio. Debido a ello, cada episodio de lluvia obliga a cerrarla " “durante varios días, hasta que desaparece el riesgo de desprendimientos”. El sindicato recuerda que “las placas de escayola del techo y las lámparas de lectura ya se han desplomado en ocasiones anteriores”, generando “una lógica alarma entre familias, usuarios y personal”. “El cierre preventivo se ha convertido en rutina ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad”, añaden.

La hemeroteca y los fondos documentales

La hemeroteca se encuentra también en situación "alarmante", según el sindicato. Según exponen, las filtraciones “han evolucionado de forma clara y preocupante”: “lo que hace un año eran simples gotas son hoy chorros de agua que caen directamente sobre zonas de consulta de prensa, sección local y lectura accesible”. Debido a esta situación se están degradando papeles, se favorece la aparición de moho y se "acelera un daño irreversible en los fondos documentales."

Un problema que se ha extendido aún más con el paso del tiempo: Nuevas goteras han aparecido “frente a la sección de idiomas y en el pasillo de acceso a la sala de consultas”, lo que confirma que “el deterioro afecta ya a buena parte del edificio”.

Daños fuera de las zonas abiertas al público

Las filtraciones no se limitan a las áreas accesibles a los usuarios. El sindicato señala que también afectan “a la zona de depósito, donde se conservan libros y materiales que requieren condiciones ambientales estables”, así como “a la sala de estudio, cuya rehabilitación fue abandonada hace tiempo”.

En todos estos espacios, “el olor a humedad es permanente y la presencia de moho empieza a ser evidente”, según recoge el escrito.

Esta situación, añade el SPPLB, está teniendo consecuencias directas sobre los trabajadores de la biblioteca. La exposición continuada “a la humedad y el moho son factores que pueden provocar problemas respiratorios y otras afecciones”, a lo que se suma “la preocupación continua por el riesgo físico derivado de posibles desprendimientos del techo”.

Por ello, el sindicato considera que “no se están garantizando las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para una biblioteca de una ciudad tan importante como Benidorm”.

Patrimonio cultural en riesgo

La denuncia subraya también el impacto de la humedad sobre el patrimonio cultural. Según el texto, se están deteriorando “libros, revistas y discos”, con “encuadernaciones deformadas, manchas, hojas onduladas, oxidación y soportes sonoros dañados”.

Entre los fondos afectados se encuentran “donaciones de gran valor”, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX. Se trata de “materiales únicos, difíciles de reemplazar”, que actualmente “se encuentran en un entorno incompatible con cualquier criterio básico de conservación”.

Un problema que se veía venir

El SPPLB recuerda que el origen de esta situación “es conocido desde el principio”. Y es que la biblioteca se ubicó “en un local donde ya se sabía que existían graves problemas de filtraciones” y, veinte años después, “las consecuencias de aquella decisión siguen recayendo sobre lectores, trabajadores y sobre un patrimonio que debería haberse protegido con especial celo”, denuncian en el comunicado.

Como consecuencia: “Diez años de goteras, olor a humedad y riesgo estructural no son una incidencia puntual: son el reflejo de un abandono prolongado”, concluye el escrito. Mientras “el agua avanza” y “el moho se extiende”, la biblioteca municipal de Benidorm se acerca, según el sindicato, “a un punto crítico en el que la lluvia no solo obliga a cerrar salas, sino que pone en cuestión la viabilidad misma del servicio público”.

Debido a esta situación, el SPPLB solicita a la Concejalía de Patrimonio Histórico que actúe "de forma inmediata" para subsanar la situación de la Biblioteca Municipal, que por ahora hace aguas.