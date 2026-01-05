Choque entre PP y PSOE tras prorrogar Benidorm los presupuestos de 2024

Rifirrafe entre PSOE y PP por los presupuestos municipales de Benidorm tras prorrogarse las cuentas de 2024 al no estar listas todavía para su aprobación las de 2026. Los socialistas han denunciado que el ejecutivo municipal, pese a contar con mayoría absoluta, no ha sido capaz de aprobar el tiempo y forma los presupuestos para este año, "pese a anunciar que estaban listos hace 20 días".

Y el ejecutivo municipal ha respondido que han entregado a la oposición el borrador en cuanto ha estado disponible, tal y como se habían comprometido, y que irá a pleno cuando el expediente esté completo.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha anunciado este lunes que el alcalde "Toni Pérez ha prorrogado mediante decreto de alcaldía los presupuestos municipales".

“Finalmente se ha confirmado lo que nosotros advertimos, y es la nueva mentira del Gobierno municipal del Partido Popular, que con 16 concejales y una mayoría absoluta incontestable, ha sido incapaz de aprobar en tiempo y forma los presupuestos para este año 2026 y ha tenido que prorrogar los del año pasado, que a su vez, eran una prórroga de los del 2024, porque durante todo el año fue incapaz de cuadrar las cuentas”, ha informado la portavoz del PSOE.

El PP no depende de acuerdos ni de pactos, sino que la inoperancia para aprobar las cuentas de 2026 es fruto en exclusiva de su absoluta incompetencia para la gestión municipal Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

Escoda ha calificado de “totalmente insólita” esta situación, ya que el PP “no depende de acuerdos ni de pactos, sino que la inoperancia es fruto en exclusiva de su absoluta incompetencia para la gestión municipal”.

“No se trata de cuestionar la legalidad de lo ocurrido, sino la incapacidad de quien debería estar centrado en la gestión diaria y está más preocupado de los asuntos de su partido y de la diputación”, ha lamentado la portavoz.

Cristina Escoda ha recordado que "hace casi 20 días el alcalde anunció en una rueda de prensa de balance del 2025 que los presupuestos ya estaban listos e incluso se entregó a su grupo político un documento que parecía un borrador de los mismos", ha señalado el PSOE en un comunicado.

Sin embargo, transcurrido este tiempo y a pesar de haberlo solicitado públicamente, el PSOE no ha tenido acceso a la documentación oficial completa y a los informes técnicos pertinentes. “Estamos ante una falta absoluta de respeto a la prensa, a la corporación municipal y a la sociedad civil de Benidorm. No solo no hacen su trabajo, sino que engañan a todo el mundo anunciando que lo han hecho”, ha criticado Escoda.

El Grupo Socialista ha esperado a la Comisión Informativa de Hacienda celebrada este lunes para constatar si el PP presentaba la documentación, pero tampoco ha sido así. Escoda ha reiterado de nuevo la petición, y ha recordado que el Grupo Socialista quiere contribuir con propuestas a los presupuestos, pero para ello necesita tener toda la información.

Réplica del PP

Ante este comunicado del PSOE, el PP ha respondido poco después con otra nota en la que ha cargado contra los socialistas y ha defendido su gestión.

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Benidorm, Aida García Mayor, ha recalcado que “tal y como se comprometió públicamente el alcalde, Toni Pérez, en el mismo momento que los técnicos del área de Intervención entregaron el borrador del presupuesto de 2026 se les trasladó a los grupos de la Corporación”. “Ese fue el compromiso y así lo hemos hecho”.

El presupuesto irá a pleno cuando los técnicos hayan evacuado todos los informes y, por tanto, el expediente esté completo Aida García Mayor — Concejal de Hacienda de Benidorm

García Mayor ha aclarado que “el presupuesto irá a pleno cuando los técnicos hayan evacuado todos los informes y, por tanto, el expediente esté completo”. Unos informes, ha recalcado, que “se trasladarán a los grupos cuando estén, igual que se hizo con el borrador del presupuesto”.

Asimismo, la edil ha indicado que “con el PSOE nunca se sabe cómo acertar. Si tienen mucho tiempo para estudiar el presupuesto, mal. Si hasta la aprobación de las cuentas de 2026 se firma la prórroga del anterior presupuesto como establece la normativa, mal también. La noticia sería que no se hubiera prorrogado el presupuesto como mandata la Ley”.

Sin cuentas nacionales

García Mayor ha señalado que “ahora que ya conocemos la opinión de la señora Escoda sobre que Benidorm no haya aprobado su presupuesto antes del 31 de diciembre, seguro que hay una parte de la ciudadanía que está muy interesada en saber qué piensa la portavoz socialista de que España lleve ya tres años sin aprobar un presupuesto, como obliga la Constitución, tras la renuncia expresa y pública a presentarlos que ha hecho Pedro Sánchez”.

Tal y como ha recordado la edil, “la incapacidad del Gobierno de Sánchez mantiene por tercer año consecutivo a Alicante a la cola a la hora de recibir inversión estatal, siendo la provincia 52 de 52. Eso también debería preocuparle, y mucho, a la señora Escoda”.

Semáforo averiado

Otro de los asuntos por lo que el Grupo Socialista ha preguntado en el transcurso de las comisiones informativas de este lunes es por la "situación de peligro" que se vive en El Cruce, debido a una avería que ha impedido el funcionamiento de los semáforos durante todo el fin de semana y que continúa sin solucionarse este lunes por la mañana.

El Grupo Socialista ha solicitado informes al respecto, recordando que el contrato de alumbrado y red semafórica está caducado desde el año 2018, hecho que "denota la inoperancia y parálisis del gobierno de Toni Pérez que está llevando a cabo una gestión desastrosa, sobre todo en materia económica y de contratación.

A este respecto, el edil de Movilidad, Francis Muñoz, ha informado poco después que “ya está nuevamente en servicio el cruce de semáforos que conecta las avenidas Jaime I, Beniardá, Alfonso Puchades y calle Tomás Ortuño, tras haberse localizado y resuelto la avería que lo ha mantenido inoperativo el fin de semana”.

Muñoz ha recalcado que “personal de la empresa concesionaria ha estado trabajando las 24 horas del día durante todo el fin de semana para resolver una avería muy compleja que, obviamente, nada tiene que ver con la situación administrativa del contrato”.