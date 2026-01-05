Estos son los dos nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos que ha aprobado Benidorm

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes el proyecto de instalación de puntos de recarga rápida y semirrápida para vehículos eléctricos en la zona de Levante. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 129.008,45 euros, según la propuesta elevada por el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Este proyecto se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation EU y está enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Benidorm 2022, con inclusión expresa en la actuación ‘ID: 4-Mejora de la eficiencia energética’.

La instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos es una de las actuaciones que se contempla en el Plan de Movilidad Eléctrica de Benidorm (Movele), que fue aprobado en pleno el 26 de diciembre de 2022, y que es el documento estratégico que analiza e integra los distintos planes de desarrollo sostenible aprobados en el municipio en los últimos años (PMUS, PES, PTUS, PACC y PACES).

El Ayuntamiento se ha marcado como objetivo prioritario el despliegue progresivo de una infraestructura de puntos de recarga Francis Muñoz — Concejal de Movilidad de Benidorm

El Plan Movele se estructura en cuatro líneas de actuación, entre las que se incluye el fomento de las infraestructuras de recarga, la cual incluye, entre otras, acciones como la planificación de los puntos de recarga para la totalidad del municipio, la canalización de subvenciones para desarrollar estas infraestructuras, el desarrollo normativo de las mismas y la ampliación de puntos de recarga en establecimientos hoteleros.

Entre los objetivos del Plan figura el incremento de la penetración del vehículo eléctrico en flotas municipales y empresariales, generar una infraestructura óptima de recarga y lograr una penetración mínima del 2,5% del vehículo eléctrico sobre las nuevas matriculaciones del parque municipal.

En ese contexto, el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo prioritario “el despliegue progresivo de una infraestructura de puntos de recarga, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes la posibilidad de recargar sus vehículos mediante cargadores rápidos y semirrápidos en coherencia con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones que perseguimos” ha señalado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Las obras

Las obras establecidas en el proyecto aprobado contemplan la instalación de dos puntos de recarga con una potencia total de 80 kW, dotados de dos tomas tipo CCS Combo 2 (FF), con configuración 1x80 kW / 2x40 kW y modo de carga 4. Además, según ha precisado Muñoz, en el presupuesto del proyecto se incluyen “los costes propios de la instalación, así como los trámites para garantizar la viabilidad del suministro eléctrico”.

La ejecución del proyecto permitirá, según Muñoz, “la ampliación y mejora de la infraestructura municipal de recarga de vehículos eléctricos, el fomento de la movilidad eléctrica, la reducción de emisiones asociadas al transporte, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de la competitividad turística de Benidorm como destino comprometido con la sostenibilidad y la transición energética”.