El Ayuntamiento respalda a los pescadores de La Vila ante la nueva normativa que se plantea para 2026

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha mostrado este miércoles su apoyo incondicional a la Cofradía de Pescadores del municipio ante el borrador de resolución que, para 2026, fija en dos horas y media el plazo de notificación previa de entrada a puerto, así como a la obligación de enviar el peso real de las especies trasportadas a bordo.

La Cofradía ha presentado alegaciones al considerar que se trata de una medida que obliga a declarar datos que aún no existen, pone en riesgo la seguridad marítima y recorta de forma indirecta el tiempo real de pesca.

Y el alcalde Marcos Zaragoza ha señalado que “la pesca es parte de lo que somos como ‘poble de peix’ y los pescadores de Villajoyosa son indispensables para nuestra economía y la de la provincia”.

El primer edil ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento “con un sector al que no paran de ponerle palos en las ruedas para que no pueda trabajar, con medidas que no tienen en cuenta al sector ni las consecuencias que tiene para las familias que viven de este oficio”.

En las alegaciones presentadas por la Cofradía, el Patrón Mayor, Miguel Felipe Solbes Amor, advierte de la imposibilidad operativa de cumplir con la exigencia en condiciones reales de mar: “Cuando se nos exige hacer la notificación previa, todavía estamos pescando y el pescado ni siquiera se ha subido a bordo, por lo que es imposible saber con exactitud qué especies llevamos y cuánto pesan”.

Seguridad en la navegación

Además, recuerda que durante la navegación y la entrada a puerto la prioridad absoluta es la vigilancia y la seguridad del buque y la tripulación, por lo que “no puede abandonar el puente ni distraerse con tareas administrativas”.

Por ello, la cofradía solicita que la notificación previa tenga un carácter meramente informativo sobre la hora de llegada, y que la declaración de especies y pesos se realice una vez el buque esté atracado, con el pescado a bordo y en condiciones reales de control. “No pedimos privilegios ni excepciones -concluye el Patrón Mayor-. Pedimos normas coherentes que se puedan cumplir en el mar”.

El concejal de Pesca, Carlos Soler, manifestó que “el Ayuntamiento no va a dejar solo a nuestro sector pesquero. Ante la falta de ayudas o apoyo de otras administraciones, nosotros vamos a estar a su lado”. En esa línea, reiteró el compromiso municipal de mantener la aportación que se hace a la Cofradía de Pescadores e incrementa año a año: la subvención municipal ascendió a 50.000 euros en 2025.

Soler afirmó que “ante los reiterados recortes, subidas de costes y medidas que no hacen más que lastrar una actividad primordial e histórica, siempre nos van a encontrar de frente y al lado de nuestros marineros”.

El edil del área insistió en que el Ayuntamiento seguirá defendiendo certidumbre normativa e igualdad de condiciones frente al producto importado y la promoción del consumo del pescado local, pilares que fueron recogidos también en una moción aprobada por unanimidad en el último pleno.

Marcos Zaragoza afirmó que “la Unión Europea continúa sin entender a los marineros. Ha acordado las mismas medidas de 2025 para 2026, pero esta no es la solución que queremos. Necesitamos planes plurianuales que dan estabilidad al sector pesquero, permiten trabajar a largo plazo y sin sufrir la incertidumbre de las nuevas medidas cada año. Parece que Europa está cada vez más lejos de nuestros problemas reales”.

La Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa gestiona la venta de capturas de las embarcaciones afiliadas y tiene como objetivo garantizar la calidad y frescura del producto. Actualmente cuenta con 35 embarcaciones: 27 dedicadas a la pesca de arrastre y 8 al trasmallo.