El año arranca en Benidorm con una de las citas festeras más esperadas

La Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm va a celebrar este sábado la gala de elección y coronación de las reinas de las Fiestas de 2026, que sucederán en el cargo a Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez como máximas representantes festeras de la ciudad.

El evento se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en la sala de fiestas Benidorm Palace y será retransmitido en directo por el canal oficial en Youtube del Ayuntamiento de Benidorm, denominado Onda Benidorm, a través del enlace: https://www.youtube.com/@OndaBenidorm/streams

La edil de Fiestas, Mariló Cebreros, ha indicado que el nombramiento de las máximas representantes festeras de la ciudad, un año más, se hará en un único acto de elección y coronación.

La concejal ha recordado que esta cita es "una de las más esperadas y más emocionantes" del calendario festero de la ciudad, "en la que conoceremos a la niña y la joven" que serán las reinas de las Fiestas Mayores del próximo mes de noviembre.

Las representantes festeras saldrán elegidas de entre las diez niñas y veinte jóvenes que van a conformar las nuevas Cortes de Honor infantil y mayor, y que también serán presentadas en sociedad ese mismo día.

Retransmisión

Por este motivo, junto a la Comissió de Festes que preside Ramón Cano, la concejal de Fiestas ha invitado a los benidormenses a "seguir este vibrante acto, bien desde el propio Benidorm Palace bien a través de la retransmisión en directo que vamos a ofrecer desde el canal municipal de Youtube".

La edil ha deseado a las damas que van a participar en el sorteo que decidirá el nombre de las futuras reinas de las Festes Majors Patronals "que tengan toda la suerte del mundo".

A su vez, también ha aprovechado para desear al presidente de la Comissió, a su junta directiva y a todos los mayorales de 2026 "que este acto y todos los que se van a suceder a partir de ahora salgan a la perfección y que, juntos, podamos vivir un gran año festero".