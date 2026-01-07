La solución de Benidorm para la estación de bombeo que no deja de causar problemas... y se hará tras el Benidorm Fest

Benidorm ha adjudicado el nuevo colector de aguas residuales en el Palau d'Esports L'Illa para anular y sustituir la actual estación de bombeo de aguas residuales de la instalación.

El proyecto de este colector fue realizado por la concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Hidraqua, por encargo de la Concejalía de Ciclo del Agua, y ha sido adjudicado a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A. por su oferta valorada en 568.574,57 euros.

La inversión será financiada con cargo a los fondos de renovación de infraestructuras de la concesionaria. El proyecto, que fue revisado por los técnicos, "cumple con los criterios técnicos y normativos exigidos por el planeamiento municipal y la normativa sectorial", según ha precisado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El Palau d'Esports se encuentra en una zona en la cual las redes municipales de alcantarillado se encuentran todavía en fase de desarrollo, por lo cual desde la construcción de la infraestructura deportiva la evacuación de las aguas residuales del recinto se ha venido realizando mediante una estación de bombeo instalada en las propias dependencias.

González de Zárate ha señalado al respecto que a causa de la persistencia de problemas operativos en la citada estación de bombeo, "con incidencias periódicas en el funcionamiento y mantenimiento", se consideró oportuno encargar la redacción de una solución técnica "con el objetivo de garantizar la salida eficiente de las aguas residuales de la manera más sostenible y fiable".

Vertido

El proyecto plantea "un nuevo colector por gravedad que anulará la estación de bombeo existente, reduciendo el consumo energético, los costes de mantenimiento y el riesgo de vertidos por fallo de bombeo" ha explicado.

González de Zárate ha añadido que con la ejecución de este proyecto "se dará solución a unos problemas de evacuación de aguas residuales que se producían con relativa frecuencia en el Palau y seguiremos adelante con la renovación de todas las infraestructuras hidráulicas con el fin de avanzar todavía más en la gestión eficiente del agua".

El inicio de los trabajos tendrá lugar, según ha avanzado el concejal, después de la celebración del Benidorm Fest "para no incomodar con esta actuación los trabajos de uno de los principales eventos promocionales de la ciudad".