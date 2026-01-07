Turismo
Cámaras con IA en las playas de La Vila Joiosa
El municipio implantará un sistema de control de aforos en arenales y espacios naturales
Cámaras inteligentes, dotadas de inteligencia artificial, para los arenales de La Vila Joiosa. El Ayuntamiento va a implantar un sistema de control de aforo en las playas y en el sendero de la Colada de la Costa para reforzar la seguridad, la gestión turística y la calidad de la experiencia de los visitantes.
Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La Vila Joiosa, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, y está ya en licitación con una inversión de 97.000 euros.
La concejal de Turismo, Rosa Llorca, explica que este sistema de control de aforo está orientado "a reforzar la seguridad, la ordenación y la calidad de la experiencia de los turistas". Así se instalarán 27 cámaras inteligentes, dotadas de inteligencia artificial, capaces de determinar el aforo de cada una de las ubicaciones así como los flujos de demanda turística.
Limpieza
Llorca añade que, entre otras aplicaciones, el sistema permitirá contar con información operativa "para anticipar picos de afluencia de usuarios o poder tomar decisiones en materia de servicios municipales como la limpieza o la seguridad ciudadana".
Por si parte, el concejal de Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, apunta que se gestionará a través de una plataforma de software específica que permitirá obtener datos sobre el perfil y comportamiento de la demanda turística en el destino. La información estará en la Plataforma Ciudad para poder estudiar todos los datos y proceder a la toma de decisiones.
Gestión
El alcalde, Marcos Zaragoza, sostiene que gestionar la capacidad de playas y espacios naturales "es gestionar seguridad y calidad, con datos se mejora la planificación de servicios y la experiencia de residentes y visitantes".
El primer edil del PP recalca que La Vila apuesta por un turismo "ordenado que permite proteger recursos, mejorar servicios y tomar decisiones basadas en información objetiva, especialmente en espacios de alta presión".
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- El Ayuntamiento de Benidorm celebra los beneficios de la campaña de bonos consumo
- Benidorm aprueba la segunda remesa de bonos consumo que asciende a 420.000 euros
- Altea acaba el año implantando la recogida del biorresiduo
- Benidorm da nueva luz al mirador del Castell para hacerlo más atractivo y menos contaminante
- Relleu celebra su fiesta más arraigada: Sant Antoni del Porquet
- Altea también cambia: la Cabalgata de Reyes será a cubierto
- Las graves goteras de la Biblioteca de Benidorm: documentos históricos destruidos y un peligro para trabajadores y usuarios