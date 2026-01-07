Cámaras con IA en las playas de La Vila Joiosa

Cámaras inteligentes, dotadas de inteligencia artificial, para los arenales de La Vila Joiosa. El Ayuntamiento va a implantar un sistema de control de aforo en las playas y en el sendero de la Colada de la Costa para reforzar la seguridad, la gestión turística y la calidad de la experiencia de los visitantes.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La Vila Joiosa, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, y está ya en licitación con una inversión de 97.000 euros.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, explica que este sistema de control de aforo está orientado "a reforzar la seguridad, la ordenación y la calidad de la experiencia de los turistas". Así se instalarán 27 cámaras inteligentes, dotadas de inteligencia artificial, capaces de determinar el aforo de cada una de las ubicaciones así como los flujos de demanda turística.

Limpieza

Llorca añade que, entre otras aplicaciones, el sistema permitirá contar con información operativa "para anticipar picos de afluencia de usuarios o poder tomar decisiones en materia de servicios municipales como la limpieza o la seguridad ciudadana".

Por si parte, el concejal de Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, apunta que se gestionará a través de una plataforma de software específica que permitirá obtener datos sobre el perfil y comportamiento de la demanda turística en el destino. La información estará en la Plataforma Ciudad para poder estudiar todos los datos y proceder a la toma de decisiones.

Gestión

El alcalde, Marcos Zaragoza, sostiene que gestionar la capacidad de playas y espacios naturales "es gestionar seguridad y calidad, con datos se mejora la planificación de servicios y la experiencia de residentes y visitantes".

El primer edil del PP recalca que La Vila apuesta por un turismo "ordenado que permite proteger recursos, mejorar servicios y tomar decisiones basadas en información objetiva, especialmente en espacios de alta presión".