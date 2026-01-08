Benidorm, entre el "hay alguna baldosa rota" y "son numerosas" en el Paseo de Poniente

Nuevo enganchón en Benidorm entre el gobierno local del PP y el principal partido de la oposición, el PSOE. Esta vez ha sido a cuenta de la situación en la que se encuentra el emblemático Paseo de Poniente.

El primero que ha sacado las armas fue el PSOE, que ha denunciado en un comunicado el abandono del alcalde, Toni Pérez, y el gobierno municipal con una de las zonas más visitadas de la ciudad. La concejala Laura Rubio ha explicado que hay "numerosas" baldosas agrietadas y parches mal rematados, mientras que las zonas de vegetación están despobladas en algunas áreas y en otras presentan suciedad.

Además, sostiene que el césped artificial que se colocó hace un tiempo está deteriorado o roto y algunas zonas de cemento que se pintaron para simular vegetación se encuentran deterioradas.

"Es una obviedad que Pérez ni gestiona el día a día en su despacho ni pisa la calle. Se dedica al postureo de actos en redes sociales y a las cuestiones de su partido, y luego la ciudad está como está", ha lamentado.

Rubio ha manifestado que "basta" con darse una vuelta por el Paseo de Poniente, y ver "que hay pintadas en las paredes que llevan meses sin limpiar, postes sin ninguna utilidad, pantallas que no funcionan… un paseo a la altura del PP de Benidorm".

Escultura

También, añade, en los arenales se observa "esta dejadez, con restos de pasarelas en desuso tiradas y abandonadas". El colmo, remarca, es la escultura "Atunes", obra de Toni Marí, situada en la confluencia de Jaime I con la avenida Armada Española e inaugurada el 3 de mayo como un homenaje a la gente de la mar y al pasado almadrabero de Benidorm.

Poco después de su inauguración desapareció la placa que explica el sentido de este homenaje, y nadie la ha repuesto todavía. "Si Pérez o alguno de sus concejales trabajara un poco y se preocupara por el patrimonio que tenemos se habría dado cuenta, pero lamentablemente no les preocupa lo más mínimo. Se hicieron la foto un día y se olvidaron del sentido de este monumento", ha finalizado.

Tras tener conocimiento de estas acusaciones, ha sido el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, quien ha salido a la palestra, en otro comunicado, para cargar las tintas contra los socialistas.

Vegetación

Primero, ha afirmado que ya está prevista la plantación de nuevas especies en el Paseo de Poniente, unos trabajos que se van a desarrollar "en este primer trimestre del año" y con los que se "completará y mejorará la vegetación" existente en este enclave.

En concreto, se va a proceder a la plantación de cicas, unas plantas de aspecto exótico, que recuerdan tanto a una palmera como a un helecho arbóreo, y que "van a mejorar aún más la imagen de este paseo, en el que hemos ganado muchas zonas verdes en los últimos años y que está muy cuidado y muy bien mantenido".

Sobre las críticas, el concejal ha afirmado que la jardinería está "perfecta" y, por lo que se refiere a las baldosas, "es cierto que hay alguna rota de estos últimos días porque se renuevan constantemente".

Escultura “Atunes”, obra de Toni Marí, sin cartel / INFORMACIÓN

Por ello, ha lamentado que los concejales socialistas "a lo único que se dedican es a criticar constantemente a Benidorm, a hacer daño a la ciudad que ellos también representan, diciendo que está todo destrozado cuando, primero, no es cierto; y segundo, en lugar de colaborar haciendo una oposición constructiva, optan continuamente por destruir".

El concejal recalca que los ediles del PSOE "poco han paseado" por el Paseo Marítimo porque critican que falta una placa "pero no se han fijado en el mupi que hay a escasamente a 15 metros de los atunes y que tiene toda la explicación sobre esa escultura".

Asimismo, ha señalado que "eso refleja que alguien les da órdenes o instrucciones, diciéndoles que tienen que sacar una nota de temas contra Benidorm y contra el gobierno municipal y que, para atender esas exigencias, muchas veces sacan notas que no se han trabajado, como es este caso".

Pintadas en el paseo / INFORMACIÓN

Asimismo, sobre las pintadas denunciadas por el PSOE en los muros del Paseo, González de Zárate ha señalado que "efectivamente, hemos podido comprobar hoy mismo que hay algunos textos escritos", a lo que ha añadido que "esta misma tarde se van a quedar retirados".

Por último, ha invitado al grupo municipal socialista a "trabajar un poco más y tener una actitud más positiva hacia la ciudad de la que son concejales y a la que constantemente están haciendo daño, porque la realidad es que, creyendo falsamente que atacan al gobierno del PP, a quien realmente atacan con comunicados de este tipo es a Benidorm".