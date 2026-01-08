El pulmón verde de la costa de Benidorm pasa el examen... y con notaza

Las praderas de posidonia oceánica de Benidorm presentan un "estado favorable", según el estudio de medición y análisis que anualmente realiza el Instituto de Ecología Litoral en el marco del proyecto Posimed.

Así lo ha trasladado este jueves la concejal de Playas y Medio Ambiente, Mónica Gómez, quien ha indicado que el informe establece que las praderas "están en buen estado y con tendencia positiva en los datos de densidad y estables en los de cobertura".

Las conclusiones recogidas en el informe del Instituto de Ecología Litoral son el resultado de las mediciones realizadas en las cinco estaciones instaladas en Benidorm: dos en Poniente -una que mide la parte más superficial de la pradera y otra que monitoriza la zona más profunda- y tres repartidas entre Levante, Mal Pas y cala del Tío Ximo.

Los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de fijar la salud de la posidonia en las diferentes zonas del litoral y que se miden en estas estaciones son la densidad, la cobertura, la densidad global, el análisis de regresión y los índices de fragmentación y conservación de la pradera.

Transparencia

Gómez ha recordado que la pradera de posidonia oceánica se encuentra distribuida en todo el litoral de Benidorm y constituye "un gran pulmón verde bajo el mar que es el responsable de la calidad y transparencia de nuestras aguas de baño, siendo además refugio y zona de cría para numerosas especies marinas y protegiendo nuestra costa de la erosión".

La posidonia es uno de los recursos ambientales "más importantes y a la vez más desconocidos", ha señalado la edil, que ha reafirmado "el compromiso y colaboración total" del Ayuntamiento con iniciativas como el proyecto Posimed, que permiten hacer un seguimiento exhaustivo sobre la evolución de los fondos marinos.

Frente a las playas de Poniente, Levante y Mal Pas, la pradera comienza a partir de los cinco metros de profundidad, mientras que en el entorno de las calas de Tío Ximo y la l'Almadrava empieza a desarrollarse a partir de los 15 metros.