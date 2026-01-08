Evacuado en helicóptero tras caer desde un árbol en su casa en Altea

Un hombre de 63 años ha resultado herido este jueves tras caerse de un árbol en su domicilio en Altea, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 10.30 horas y hasta el lugar se han desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y un helicóptero medicalizado. El equipo médico de la SAMU aérea ha estabilizado al herido, que presentaba politraumatismo.

Posteriormente, el hombre ha sido trasladado en la aeronave medicalizada al Hospital Marina Baixa, donde ha quedado ingresado.