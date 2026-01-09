Benidorm, reconocida en Europa como embajadora verde

Benidorm ha refrendado este viernes su compromiso con la sostenibilidad y la resiliencia frente a los desafíos medioambientales y climáticos que aborda el planeta en la ciudad portuguesa de Guimarães, donde se celebran los actos de apertura de su año como Capital Verde de la Unión Europea en 2026.

Una delegación de la localidad, encabezada por el alcalde Toni Pérez, se ha desplazado hasta el país vecino para participar en varios encuentros institucionales de alto nivel, enmarcados en la agenda europea de ciudades verdes y sostenibles.

Allí, Benidorm ha reforzado su posicionamiento dentro de la red de destinos comprometidos con el medio ambiente, que este 2025 le han valido su designación como destino pionero verde del turismo inteligente por parte de la Comisión Europea y su elección dentro de las cuatro ciudades finalistas del Green Leaf 2027.

Estos encuentros se iniciaron el jueves en la ceremonia oficial del European Green Leaf de la ciudad lusa de Águeda, en la que Benidorm recibió un reconocimiento como embajadora verde junto a otras ciudades europeas, en el marco del Green Ambassadors Programme.

La participación es un compromiso compartido de las ciudades europeas con la implementación del Pacto Verde Europeo Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Este acto puso en valor el papel de las ciudades como agentes clave en la implementación de políticas medioambientales a escala local y europea.

Ya durante la jornada de este viernes, la delegación benidormense ha participado en la Opening Ceremony de la European Green Capital de Guimarães 2026, un evento que ha reunido a representantes institucionales, alcaldes y responsables políticos de toda Europa.

Retos climáticos

El alcalde ha explicado que la participación en este evento "simboliza el compromiso compartido de las ciudades europeas con la implementación del Pacto Verde Europeo, el impulso de políticas urbanas sostenibles y la cooperación entre territorios para afrontar los retos climáticos, ambientales y sociales".

Asimismo, Pérez ha querido felicitar expresamente a las ciudades de Águeda y Guimarães, así como a sus representantes institucionales y a toda su ciudadanía, por los reconocimientos europeos obtenidos.

"Ambas ciudades representan el compromiso real con un modelo de desarrollo más sostenible, innovador y centrado en las personas. Por eso, desde Benidorm queremos trasladar nuestra más sincera felicitación a ambas, a sus alcaldes y equipos municipales, y a sus ciudadanos, por este importante reconocimiento que sitúa a Portugal en el centro de la agenda verde europea", asegura.

Sostenibilidad

El primer edil ha destacado la importancia del trabajo en red entre ciudades y ha agradecido la hospitalidad y la acogida dispensada a la delegación de Benidorm: "Ha sido un honor formar parte de estos encuentros y compartir experiencias con otras ciudades europeas comprometidas con la transición verde. Agradecemos especialmente la hospitalidad de Águeda y Guimarães, que han demostrado ser no solo referentes en sostenibilidad, sino también ejemplos de colaboración, diálogo y espíritu europeo".

La participación de Benidorm en estos foros internacionales se enmarca en su proceso de candidatura al European Green Leaf 2027, reforzando su papel como ciudad activa dentro de la red europea de ciudades verdes y su alineación con los objetivos de sostenibilidad, innovación y mejora de la calidad de vida urbana impulsados por la Unión Europea.

Además del primer edil, en la delegación benidormense también participan la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, y la gerente de la Fundación Visit Benidorm, Leire Bilbao.